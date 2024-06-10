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Ablasını rahatsız eden adamı bıçakladı ablası üstlenmeye çalıştı: Ben yaptım kardeşim yapmadı!

Antalya'da 17 yaşındaki A.Ç., ablası Arzu Ç.'yi rahatsız ettiği iddiasıyla Fırat Yıldız'ı bıçaklayarak öldürdü. A.Ç.'nin ablası Arzu Ç."Ben yaptım, kardeşim yapmadı. Öyle gerekiyordu, öyle oldu. Yapacak birşey yok" ifadeleriyle kardeşini savundu.Hayatını kaybeden Fırat Yıldız'ın yaralı olarak olay yerinden 500 metre uzaktaki taksi durağına geldiği anların görüntüsü ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi 10 Haziran 2024, 16:44 Güncelleme 10 Haziran 2024, 17:15
Ablasını rahatsız eden adamı bıçakladı ablası üstlenmeye çalıştı: Ben yaptım kardeşim yapmadı!

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Antalya'da 17 yaşındaki A.Ç., ablası Arzu Ç.'yi rahatsız ettiği iddiasıyla Fırat Yıldız'ı bıçaklayarak öldürdü.

Olay dün saat 03.00 sıralarında Kepez ilçesi Erenköy Mahallesi 4867 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; Fırat Yıldız, karşılıksız sevdiği Arzu Ç.'nin evinin önüne giderek dışarı çıkmasını isterdi. Sesleri duyan Arzu Ç.'nin kardeşi A.Ç., dışarı çıktı.

3 BIÇAK DARBESİ
A.Ç. ile Fırat Yıldız arasında tartışma kavgaya dönüştü. A.Ç., yanındaki ekmek bıçağıyla Yıldız'ı göğüs kısmından 2, sırtından 1 kez bıçakladı. Yaralı Yıldız, olay yerinden Çamlıbel Mahallesi 4875 Sokak'taki taksi durağına kadar yaklaşık 500 metre yaya olarak gitti.

HAYATINI KAYBETTİ
Yıldız'ın taksicilerden yardım istemesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekibinin müdahalesine rağmen Fırat Yıldız, hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Yıldız'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ABLA KARDEŞ GÖZALTINA ALINDI
Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın A.Ç.'nin evinin önünde yaşandığını belirledi. Polis, A.Ç. ile ablası Arzu Ç.'yi gözaltına aldı. A.Ç. yaşının küçük olmasından dolayı Çocuk Şube Müdürlüğüne, Arzu Ç. ise Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

SUÇU ÜSTLENMEYE ÇALIŞTI: BEN YAPTIM, KARDEŞİM YAPMADI'
A.Ç.'nin ablası Arzu Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolüne götürüldü. Arzu Ç., basın mensuplarının "Kardeşiniz neden öldürdü" sorusuna, "Ben yaptım, kardeşim yapmadı. Öyle gerekiyordu, öyle oldu. Yapacak birşey yok" karşılığını verdi. Elindeki kol değneğiyle aksayarak yürüdüğü görülen Arzu Ç., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. A.Ç.'nin de işlemleri sonrası adliyeye sevk edildiği kaydedildi.

TAKSİ DURAĞINDA KAMERAYA YANSIDI
Diğer yandan Fırat Yıldız'ın olay yerinden 500 metre uzaktaki taksi durağına geldiği anların görüntüsü ortaya çıktı. Fırat Yıldız'ın, yaralı halde geldiği duraktaki banka oturduğu, yanına gelen kişiyle bir süre görüştüğü, ardından ayağa kalkıp, birkaç adım attıktan sonra yere düştüğü anlar, görüntülere yansıdı.

POLİS KAN İZİNİ TAKİP ETTİ
Antalya'da Fırat Yıldız'ın taksi durağında yaşamını yitirmesinin ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerinin, cinayetin işlendiği yeri tespit etmek için yoldaki kan izlerini takip ettiği belirlendi. İzleri takip eden ekipler, A.Ç. ile Arzu Ç.'nin evlerinin önünde Yıldız'ın park halindeki otomobiline ulaştı. Burada yaptıkları çalışmalarda olayın yaşandığı yeri tespit eden ekipler, A.Ç. ile ablası Arzu Ç.'yi gözaltına aldı. Bir başka güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde ise bıçaklanarak hayatını kaybeden Fırat Yıldız'ın koşarak uzaklaştığı, A.Ç. ile bir yakınının da onu kovalayıp, bir süre sonra geri döndüğü görüldü.

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