SUÇU ÜSTLENMEYE ÇALIŞTI: BEN YAPTIM, KARDEŞİM YAPMADI' A.Ç.'nin ablası Arzu Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolüne götürüldü. Arzu Ç., basın mensuplarının "Kardeşiniz neden öldürdü" sorusuna, "Ben yaptım, kardeşim yapmadı. Öyle gerekiyordu, öyle oldu. Yapacak birşey yok" karşılığını verdi. Elindeki kol değneğiyle aksayarak yürüdüğü görülen Arzu Ç., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. A.Ç.'nin de işlemleri sonrası adliyeye sevk edildiği kaydedildi.

POLİS KAN İZİNİ TAKİP ETTİ

Antalya'da Fırat Yıldız'ın taksi durağında yaşamını yitirmesinin ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerinin, cinayetin işlendiği yeri tespit etmek için yoldaki kan izlerini takip ettiği belirlendi. İzleri takip eden ekipler, A.Ç. ile Arzu Ç.'nin evlerinin önünde Yıldız'ın park halindeki otomobiline ulaştı. Burada yaptıkları çalışmalarda olayın yaşandığı yeri tespit eden ekipler, A.Ç. ile ablası Arzu Ç.'yi gözaltına aldı. Bir başka güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde ise bıçaklanarak hayatını kaybeden Fırat Yıldız'ın koşarak uzaklaştığı, A.Ç. ile bir yakınının da onu kovalayıp, bir süre sonra geri döndüğü görüldü.