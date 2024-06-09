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YKS'de her yıl aynı manzara!

Her yıl olduğu gibi yine onlarca aday, geç kaldıkları için üniversite sınavına giremedi. Bir yılları boşa gitti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 09 Haziran 2024 Güncelleme 09 Haziran 2024, 07:01
YKS’de her yıl aynı manzara!

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Türkiye genelinde 3 milyon 36 bin 945 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi saat 10.15'te başladı, 13.00'da sona erdi. 15 dakika önceden kapıların kapandığı sınava her sene olduğu gibi bu sene de geç kalanlar klasiğinde değişmedi.

Örneğin sınav yeri, İstanbul'da Beylikdüzü Büyükşehir Mahallesi'ndeki Büyükşehir Yücel Akkaş Ortaokulu olan bir aday, sınava girmek için 1 saat önceden okulun önüne geldi. Ancak içeriye 10.15'e kadar girebileceğini düşündüğü için saate dikkat etmedi. Kapılar 10.00'da kapanınca salona giremedi, okulun önünden üzgün bir şekilde ayrılıp evine gitti. Adayın okulun önünde olduğu halde sınava geç kaldığını duyan belediye çalışanı "Çok üzülüyorum hepinize" dedi.

SON DAKİKADA YETİŞTİ
Zonguldak'ta polis ekipleri, Atatürk Anadolu Lisesi'nde sınava girecek bir öğrenciyi, 09.59'da salona yetiştirdi. Geçen hafta tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye olan bir aday ise sınav giriş belgesinde sınav yeri cezaevi olarak göründüğü için Atatürk Anadolu Lisesi'ne yönlendirildi. Ancak buraya saat 10.04'te gelince 4 dakikalık gecikme yüzünden sınava giremedi. Anne Sevil Çufalı, "3-4 dakika geciktik diye oğlumu almadılar. Oğlumun geleceğiyle oynadılar" diye isyan etti.

Türkiye'nin 81 ilinde ve KKTC'de sabah saatlerinde tatlı bir telaş yaşandı. Üniversite adayları, saat 10.00'da kapıları kapanan sınav salonlarına yetişmek için adeta maratona çıktı. Zamanında okul kapısında olanlar mutluluk narası atarken, yetişemeyenler ağlayarak kapılardan ayrıldı.

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