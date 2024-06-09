Ünlü sanatçı Ben Vautier, eşinin ölümünden saatler sonra intihar etti.

Fransız heykeltraş, grafik ve plastik sanatçısı Ben Vautier'in dünyası 60 yıllık eşinin ölümüyle yıkıldı. Sanata kaygısız yaklaşımıyla adından söz ettiren 88 yaşındaki dünyaca ünlü sanatçı, eşinin ölümünden birkaç saat sonra intihar ederek yaşamını sonlandırdı. Sanatçının ailesi, "Onsuz yaşayamayan ve isteksiz olan Ben, birkaç saat sonra Fransa'nın güneyindeki evlerinde kendini yaşamını sonlandırdı" ifadesini kullandı. İsviçre kökenli Fransız sanatçı Benjamin Vautier, Ben takma adıyla tanınmıştı. 1960'larda evlenen çiftin iki çocuğu olduğu vurgulandı.

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