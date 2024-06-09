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Van-Bitlis karayolunda yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 2 ölü, 30 yaralı

Van-Bitlis karayolunda yolcu otobüsüyle tır çarpıştı. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 4'ü ağır 30 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

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Giriş Tarihi 09 Haziran 2024, 09:30 Güncelleme 09 Haziran 2024, 09:30
Van-Bitlis karayolunda yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 2 ölü, 30 yaralı

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Alınan bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde Van-Bitlis kara yolu üzerindeki Kuskunkuran Tüneli civarında meydana geldi.

Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen Van Gölü firmasına ait yolcu otobüsü ile bir tır bilinmeyen bir sebepten dolayı çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada otobüs şoförü ve 1 yolcu hayatını kaybederken, 4'ü ağır olmak üzere 30 kişi de yaralandı.

Van-Bitlis karayolunda yolcu otobüsü ile tır çarpıştı

Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

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