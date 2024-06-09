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Mahkemeden emsal karar! İçişleri Bakanlığına 2.5 milyon TL 'koruyamadın' tazminatı

İçişleri Bakanlığı, öldürülen kadının ailesine 2,5 milyon TL ‘koruyamadın’ tazminatı ödemeye mahkum edildi. Bu kararın emsal olduğu belirtildi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 09 Haziran 2024 Güncelleme 09 Haziran 2024, 07:01
Mahkemeden emsal karar! İçişleri Bakanlığına 2.5 milyon TL ’koruyamadın’ tazminatı

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İzmir Bornova'da ayakkabı nakış atölyesi olan 2 çocuk annesi Hülya Şellavcı Yeğin, kocası Kaffar Yeğin ile anlaşmazlık yaşadı. Daha önce kendisini döven eşi hakkında, boşanma davası açtı. Ancak, tehditlerin sonu gelmeyince, şikayet üzerine şikayet için hem karakolun, hem de savcılığın kapısını çaldı. 21 gün içerisinde tam 5 kez farklı karakollara başvuru yaptı. Bir kez savcılığa bir kez de ŞÖNİM'e giderek "Öldürülme korkusu" yaşadığını anlattı. Ancak buna rağmen, koruma önlemi alınmadı. 2022'de hayattan koparıldı.

POLİSLER HAKKINDA DAVA
Katil koca Kaffar Yeğin yakalandı, tutuklandı. Görevini ihmal ettiği iddiasıyla 11 polis hakkında da dava açıldı. İzmir 3. İdare Mahkemesi'nde, Yeğin'in kolluk kuvvetlerine ve ilgili mercilere başvuruya rağmen korunmadığı gerekçesiyle açılan tazminat davası sonuçlandı. Hakim, İçişleri Bakanlığı'nı kusurlu bularak 2 milyon 500 bin TL ödemesini hükme bağladı. Kararın emsal olduğunu belirten avukat Ensar Aktürk, "Tazminatın devletin hazinesinden alınmasını kabul etmiyoruz. Sorumlu kişilerin tespit edilip, o kişilerden rücu edilmesini istiyoruz. 2,5 milyon değil 250 milyon TL de olsa, aile yakınlarının acısını hiçbir şekilde hafifletmez" ifadesini kullandı. Bu arada İçişleri Bakanlığı'nın karara itiraz edeceği açıklandı.

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