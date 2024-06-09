Deniz Akkaya, eski eşinin avukatı Yıldırım’a veryansın etti

Eski manken Deniz Akkaya, kızı A'nın kendisini darp ettiğini söyledi. "Beni balkona kilitledi" dedi. Kavga, Türkiye'nin gündemine girdi. A.Ö, devlet korumasına verildi. 16 yaşındaki kız, "Asıl annem beni dövdü, bana 'kötü tohum' dedi" şeklindeki açıklamalarıyla mağdur olduğunu söyledi. Bu arada dede Muzaffer Akkaya, torununun velayetini almak için mahkemeye gitti.

SIRA SANA GELİYOR

Babasına bu aklı, eski eşi Efe Önbilgin'in avukatı Şeyda Yıldırım'ın verdiğini belirten Deniz Akkaya, 17 Haziran'da "youtube" yayınına başlayacağını belirtti. Yıldırım'a veryansın etti: Şimdi bu vefasız babanın avukatı geçmişe dönük şu ana kadar aldırdığın bütün usulsüz kararları tek tek paylaşıyorum. Sıra sana geliyor. Yetkili kurumlara anlattım. Sanma ki mafya avukatı olduğun için sana hiçbir şey olmaz...