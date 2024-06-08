Türk çayı mucizesi

Japonya'da yaşayan Okawa Hiroshi'ye Türk arkadaşı tarafından ikram edilen bir bardak çay, hayatını değiştirdi. Türkiye'ye gelerek Müslümanlığı seçti. 46 yıldır Türk dili ve kültürü üzerine çalışmalar yapan Hirorhi, öğrendiklerini ülkesindeki kişilere aktardığını söyledi. Hiroshi, "Türkiye'yi görmediyseniz boşuna yaşamışsınız diyorum. Ülkenin tarihi ve kültürü hakkında bilgiler veriyorum. Tanıştığım Türk vatandaşlarına da Japonya'yı görün diyorum. Anadolu birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, Türkiye zengin kültürel varlığı olan bir ülke. Her gidişimde yeni şeyler öğreniyorum" dedi.

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