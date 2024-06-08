Tunceli’de kaybolan çoban Ergün Yıldız’dan acı haber! Ayı saldırısına uğradığı ortaya çıktı

Tunceli Nazımiye'deki Geriş köyünde çoban Ergün Yıldız (42), hayvanlarını otlatmak için dün sabah saatlerinde evinden ayrıldı. Yakınları, kendisinden haber alamadı. Bunun üzerine, ailesi 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kayıp ihbarı yaptı. Bölgeye jandarma timi, AFAD arama kurtarma personeli, gönüllüler ve 2 arama kurtarma aracı yollandı.

Ormanda ve sarp arazide 55 kişiyle yapılan 6 saatlik çalışmada, köyden 4 kilometre uzaklıkta, Yıldız'ın cansız bedenine ulaşıldı. Sedyeyle bölgeden alınan çobanın cenazesi, otopsi için Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ön otopsisinde vücudunda pençe izleri bulunan Yıldız'ın ayı saldırısı sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.