TIR şoförü Gülşen Demirci, 3 yıldır Avrupa yollarında direksiyon sallıyor

Edirne'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda TIR yoğunluğu yaşanıyor. Avrupa'ya çıkmak için bekleyen TIR sürücüleri arasında bir kadın da bulunuyor. Gülşen Demirci adlı TIR şoförü, Avrupa yollarında direksiyon sallıyor. Şoför olan eski eşinden 5 yıl önce ayrılan 2 çocuk annesi Demirci, TIR kullanmayı çok seviyor. Demirci, "Çalıştığım firmada güvenlik elemanıydım. Burada TIR'ların sahada ilerlemesi manevra yapmaları çok hoşuma gidiyordu. Kadın olarak TIR şoförü olmanın zorlukları var ama TIR'cılar arasında yardımlaşmalar bunu kolaylaştırıyor" diyor.

ALİ CAN ZERAY

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