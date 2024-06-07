İstanbul Avcılar’da kahvehane tarandı! Uzun namlulu silahlarla ateş açıldı: 1’i ağır 4 yaralı

İstanbul Avcılar'da kimliği belirsiz 3 şahıs, bir kahvehaneye uzun namlulu silah ve tabancayla ateş açtı. Olayda 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

UZUN NAMLULU SİLAHLA SALDIRDI

Olay, saat 17.00 sıralarında Avcılar Ambarlı Mahallesi'ndeki bir kahvehanede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen 3 kişi, beyaz bir araçla gelip uzun namlulu silah ve tabancayla sokaktaki bir kahvehaneye ateş açtı.

BİRİNİN DURUMU AĞIR

Saldırıda 1'i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. Saldırı sonrası 3 şüpheli, geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti.