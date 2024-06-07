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İstanbul Avcılar’da kahvehane tarandı! Uzun namlulu silahlarla ateş açıldı: 1’i ağır 4 yaralı

İstanbul Avcılar’da bunulan bir kahvehane uzun namlulu silahlarla tarandı. Saldırıda 1'i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. Saldırı sonrası 3 şüpheli, geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. Durumu ağır olan yaralının hayati tehlikesi sürüyor.

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Giriş Tarihi 07 Haziran 2024, 19:06 Güncelleme 07 Haziran 2024, 19:11
İstanbul Avcılar’da kahvehane tarandı! Uzun namlulu silahlarla ateş açıldı: 1’i ağır 4 yaralı

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İstanbul Avcılar'da kimliği belirsiz 3 şahıs, bir kahvehaneye uzun namlulu silah ve tabancayla ateş açtı. Olayda 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

UZUN NAMLULU SİLAHLA SALDIRDI

Olay, saat 17.00 sıralarında Avcılar Ambarlı Mahallesi'ndeki bir kahvehanede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen 3 kişi, beyaz bir araçla gelip uzun namlulu silah ve tabancayla sokaktaki bir kahvehaneye ateş açtı.

BİRİNİN DURUMU AĞIR

Saldırıda 1'i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. Saldırı sonrası 3 şüpheli, geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Kolundan yaralanan 2 kişi ayakta tedavi ederken, diğer 2 yaralıyı ise hastaneye kaldırdı. Karnına mermi isabet eden yaralının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan Avcılar Emniyetine bağlı polis ekipleri, saldırganları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

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