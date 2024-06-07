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Sonu böyle mi olacaktı! Zonguldak'ta Nisanur bebeğin mezarını komiser yaptırmış: Mezar taşındaki o yazı yürek acıttı!

Geçen yıl 18 Mayıs'ta yaşanan vahşi olayda daha 2 yaşındaki Nisanur bebeğin annesinin sevgilisi,bebeğe cinsel istismarda bulunmuştu. İğrenç olaydan sonra Nisanur bebek acı biçimde ölmüş ve 'Kimsesizler Mezarlığı'na defnedilmişti! Küçük bebeğin mezarını, olayda soruşmayı yürüten görevli komiser İbrahim Yıldız'ın yaptırdığı ortaya çıktı. Nisanur'un mezar taşına soy ismi yazılmadı. Mezar taşındaki o yazı ise yürekleri dağladı…

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Giriş Tarihi 07 Haziran 2024, 18:28 Güncelleme 07 Haziran 2024, 18:29
Sonu böyle mi olacaktı! Zonguldak’ta Nisanur bebeğin mezarını komiser yaptırmış: Mezar taşındaki o yazı yürek acıttı!

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Tarihler 18 Mayıs 2023'ü gösterdiğinde Çaycuma ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Furkan Sevinç, Meryem Ö.'ye (38) ait evde kaldı. Ertesi gün Meryem Ö., 8 yaşındaki diğer kızını alarak markete çıktı. Bu sırada Sevinç, evdeki Nisanur Ö. bebeğe cinsel istismarda bulundu. Daha sonra bebek bayıldı.

İSTİSMARCI ALÇAK BEBEĞE DEHŞETİ YAŞATTI

Sevinç, bebeği ayıltmak için havaya atıp, tokatladı ve kafasını duvara vurdu. Bebek kendine gelmeyince Sevinç, yürüyerek hastaneye götürdü. Sevinç, burada kendisini bebeğin dayısı olarak tanıtıp, nöbet geçirdiğini iddia etti.

BEBEK HAYATA TUTUNAMADI

Muayenenin ardından bebeğin cinsel istismara maruz kaldığı anlaşılınca Sevinç, yakalandı. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen bebek, 21 Mayıs 2023'te hayatını kaybetti.

Çaycuma Şehir Mezarlığı'nda 'Kimsesizler Mezarlığı' kısmına defnedilen bebeğin cenazesine, Çaycuma Kaymakamı Mehmet Göze, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz Cengiz, İlçe Emniyet Müdürü Uğur Duman, savcılar, hakimler, adliye personeli ve polisler katıldı.



MEZAR TAŞINI KOMİSER YAPTIRDI
Çaycuma Şehir Mezarlığı'nda toprağa verilen Nisanur bebeğe ailesinden kimse sahip çıkmayınca, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde soruşturmayı yürüten komiser İbrahim Yıldız'ın cenazeyi morgdan alıp, mezar yeri ayarladığı ve defnettirdiği öğrenildi. 2 kız çocuğu babası komiser Yıldız, daha sonra bebek için mezar taşı yaptırdı.

'CENNET KOKULU YAVRUM'
Mezar taşında Kuran'daki Zariyat suresinden esinlenilerek 'Herkese hak ettiği karşılığın verileceği hesap günü mutlaka gelecektir' ve 'Nur içinde uyu cennet kokulu yavrum' ifadeleri yazıldı. Soruşturma tamamlanıp suçlular yargı önüne çıkarıldıktan sonra da komiser Yıldız'ın Nisanur bebeğin mezarını sık sık ziyaret ettiği öğrenildi.

NİSANUR'UN ABLASINI DA UNUTMADI

Yıldız, geçen aylarda Nisanur bebeğin mezarının yanına servi ağacı fidanları dikti. Yıldız'ın, Nisanur bebeğin devlet korumasındaki ablası R.Ö.'nün de eğitim masraflarına destek olduğu belirtildi. Nisanur bebeğin mezar taşında, soyadının yazılmadığı görüldü.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 30 YIL CEZA VERİLDİ
Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 25 Aralık 2023'te yargılanan Furkan Sevinç, 'Bebeğe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Daha sonra Sevinç'e, 'Nitelikli cinsel istismar' suçunun üst sınırından 30 yıl hapis cezası verildi. Anne Meryem Ö.'nün de tutuklu yargılandığı ve dosyada gizlilik kararı olduğu öğrenildi.

NİSANUR BEBEĞİN ABLASINI DA ZORLADI

Nisanur bebeğin ölümü ile ablası R.Ö.'nün (8) de fuhşa zorlandığı ve cinsel istismara uğradığı da ortaya çıktı. R.Ö.'ye yönelik cinsel istismar soruşturması ayrı yürütüldü.

EKİP OTOSUNDA ÖLDÜLER

Cinsel istismar şüphelileri Metin Sucu ve A.G. 22 Mayıs 2023'te İstanbul'da yakalanıp, Zonguldak'a getirilirken Kocaeli'de ekip otosundan inip kaçmaya çalıştı. Polislerin müdahale ettiği şüphelilerden Metin Sucu hayatını kaybetti, A.G. ise yaralandı.

SORUŞTURMA GİZLİ TUTULUYOR

Olayla ilgili, şüphelileri darbettiği iddia edilen polis memurları Mehmet Yılmaz (41) ve Muhammet Emin Cergibozan (34) ile bekçi Uğur Oruç (36) Kocaeli 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen 22 Mayıs'ta görülen mahkemede, 21'er yıl hapisle cezalandırıldı. A.G. ile ilgili 'Çocuğun cinsel istismarı' soruşturması, Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gizli yürütülüyor.

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