Sonu böyle mi olacaktı! Zonguldak’ta Nisanur bebeğin mezarını komiser yaptırmış: Mezar taşındaki o yazı yürek acıttı!

Sevinç, bebeği ayıltmak için havaya atıp, tokatladı ve kafasını duvara vurdu. Bebek kendine gelmeyince Sevinç, yürüyerek hastaneye götürdü. Sevinç, burada kendisini bebeğin dayısı olarak tanıtıp, nöbet geçirdiğini iddia etti.

Tarihler 18 Mayıs 2023'ü gösterdiğinde Çaycuma ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Furkan Sevinç , Meryem Ö.'ye (38) ait evde kaldı. Ertesi gün Meryem Ö., 8 yaşındaki diğer kızını alarak markete çıktı. Bu sırada Sevinç, evdeki Nisanur Ö. bebeğe cinsel istismar da bulundu. Daha sonra bebek bayıldı.





MEZAR TAŞINI KOMİSER YAPTIRDI

Çaycuma Şehir Mezarlığı'nda toprağa verilen Nisanur bebeğe ailesinden kimse sahip çıkmayınca, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde soruşturmayı yürüten komiser İbrahim Yıldız'ın cenazeyi morgdan alıp, mezar yeri ayarladığı ve defnettirdiği öğrenildi. 2 kız çocuğu babası komiser Yıldız, daha sonra bebek için mezar taşı yaptırdı.

'CENNET KOKULU YAVRUM'

Mezar taşında Kuran'daki Zariyat suresinden esinlenilerek 'Herkese hak ettiği karşılığın verileceği hesap günü mutlaka gelecektir' ve 'Nur içinde uyu cennet kokulu yavrum' ifadeleri yazıldı. Soruşturma tamamlanıp suçlular yargı önüne çıkarıldıktan sonra da komiser Yıldız'ın Nisanur bebeğin mezarını sık sık ziyaret ettiği öğrenildi.

NİSANUR'UN ABLASINI DA UNUTMADI



Yıldız, geçen aylarda Nisanur bebeğin mezarının yanına servi ağacı fidanları dikti. Yıldız'ın, Nisanur bebeğin devlet korumasındaki ablası R.Ö.'nün de eğitim masraflarına destek olduğu belirtildi. Nisanur bebeğin mezar taşında, soyadının yazılmadığı görüldü.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 30 YIL CEZA VERİLDİ

Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 25 Aralık 2023'te yargılanan Furkan Sevinç, 'Bebeğe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Daha sonra Sevinç'e, 'Nitelikli cinsel istismar' suçunun üst sınırından 30 yıl hapis cezası verildi. Anne Meryem Ö.'nün de tutuklu yargılandığı ve dosyada gizlilik kararı olduğu öğrenildi.