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"Hayalet Orhan" lakaplı Orhan Ünğan, gözaltına alındı

Uluslararası uyuşturucu kaçakçısı “Hayalet Orhan” lakaplı Orhan Ünğan, gözaltına alındı. Ünğan, uyuşturucu baronu Zindaşti’nin kızı Arzu ve yeğeninin ölümünde ‘azmettirici’ olmakla da suçlanmıştı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 08 Haziran 2024 Güncelleme 08 Haziran 2024, 07:01
Hayalet Orhan lakaplı Orhan Ünğan, gözaltına alındı

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İranlı uyuşturucu kaçakçısı firari Naci Şerifi Zindaşti'nin kızı Arzu Zindaşti ve yeğeni Devrim Öztunç'un 2014 yılındaki ölümünde 'azmettirici' olmakla da suçlanan Orhan Ünğan'a dün sabah İstanbul'da operasyon düzenlendi.

Ünğan ve boşandığı eski eşinin de yer aldığı birçok kişi gözaltına alındı. 'Uyuşturucu ve tefecilik' iddiaları üzerine düzenlenen operasyon kapsamında, Ünğan'ın kaldığı evinde geniş çaplı arama yapıldı. Evde bulunan saat koleksiyonu incelenmek üzere el konuldu.

KARDEŞİ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ
Ünğan'ın aranan kardeşi İlhan Ünğan, Zindaşti'nin adamları tarafından Kadıköy'de düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

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