Hakimden avukat tepkisi

Fenomen Dilan Polat ile eşi Engin Polat, Banu Parlak'ın iş yerini kurşunlatmakla suçlandı. Olayla ilgili davada dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Mahkeme başkanı, dosyadan çekilmek için dilekçe verdi. Polat'ın avukatının kendisine baskı yaptığını söyledi.

Mahkeme başkanı, "Şahsımın ve yargının tarafsızlığından şüpheye düşülmesinin olumsuz intibalar bırakacağını değerlendirmiş olup, davadan çekilmiş bulunmaktayım" dedi. Dilekçeyi inceleyen bir üst mahkeme, dosyanın aynı mahkemeye iadesine karar verdi.