"Elektronik spor" yani e-spor dünyayı salladı! Bir silah kaplaması, 1 milyon dolar

"Elektronik spor" yani e-spor dünyayı salladı. Kulüpler açıldı, özel turnuvalar yapıldı. Adeta bir bağımlılık başladı. Dünyada 200 milyar dolar, Türkiye'de 600 milyon dolar oyunlara yatırıldı.



Yine ülkemizde, 500 bin kişi aktif oyuncu lisansı aldı. 40 bin lisanslı takım çıktı. Amatör oyuncu, 47 milyona fırladı. Youtube'da izlenme rekorları kırıldı. Sanal silaha, 1 milyon dolar ödenmesi de şaşırtmadı!



E-SPOR NEDİR

Elektronik sporlarda en çok 'strateji, dövüş ya da keskin nişancı' oyunları oynanıyor. Turnuvalar canlı yayınlanıyor. Oyunculara "siber-atlet" deniliyor. Çok büyük para ödülleri veriliyor.

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