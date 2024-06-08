Alman medyasında manşetlerde: "Vurguncu" Yasemin Gündoğan Almanya'da serbest bırakıldı!

Almanya'nın Bremen şehrindeki nakit para dağıtım şirketi Loomis'te çalışan Yasemin Gündoğan, 4 yıl önce film gibi bir soyguna imza attı. Şirketi 8.2 milyon Euro (yaklaşık 300 milyon TL) çarptı. Kaçtı. Geçtiğimiz Mart ayında ortaya çıktı. Bremen'de polise teslim olup her şeyi anlattı. Herkes Yasemin'in davasına kilitlenmişken ilginç bir olay yaşandı. 21 Mart'ta teslim olan Gündoğan'ın, 2 hafta sonra adli kontrolle serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

Haftada iki kez evine en yakın polis karakoluna giderek imza veren Gündoğan'ın yargılanmasına ise henüz başlanmadı. Ancak bu durum büyük tartışmaya yol açtı. Yasemin Gündoğan'ın suçunu itiraf etmesine rağmen serbest kalması Alman medyasında şaşkınlık yarattı. Gazeteler "Yasemin kime güveniyor" başlıklarını attı.