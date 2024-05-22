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Zonguldak Çaycuma'da dehşet! Bebeğe tecavüzden yargılanan sanıklar öldü: Mahkeme kararını açıkladı

Dehşet veren olay geçen yıl 18 Mayıs'ta Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaşandı. 25 yaşındaki Furkan Sevinç, 2 yaşındaki Nisanur Ö. adlı bebeğe cinsel istismarda bulundu. Bebeğin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada bebeğin 8 yaşındaki ablasının da başkalarının cinsel istismarına maruz kaldığı tespit edildi ve şüpheli olarak belirlenen Metin Sucu ile A.G., İstanbul'dan Zonguldak Emniyeti'ne götürülürken hayatını kaybetti. Sanıkların hayatlarını kaybetmelerine ilişkin 2 polis ve 1 bekçi tutuklandı. Kocaeli 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti sanıkları dinledikten sonra kararını açıkladı.

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Giriş Tarihi 22 Mayıs 2024, 18:13 Güncelleme 22 Mayıs 2024, 19:32
Zonguldak Çaycuma’da dehşet! Bebeğe tecavüzden yargılanan sanıklar öldü: Mahkeme kararını açıkladı

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Zonguldak'ta Nisanur bebeğe tecavüz edip ölümüne neden olan ve R.Ö. (8) isimli kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla İstanbul'da polis tarafından yakalanan 2 şüpheliden, bu kente götürülürken Kocaeli'de ekip otosunda Metin Sucu'nun (49) ölümüne, A.G.'nin (50) de yaralanmasına ilişkin tutuklu yargılanan 2 polis memuru ve 1 bekçi hakkında karar verildi. Mahkeme, polis memurları Mehmet Yılmaz (41) ve Muhammet Emin Cergibozan (34) ile bekçi Uğur Oruç'u (36), Metin Sucu'ya yönelik 'Vücutta kemik kırılmasına yol açacak şekilde yaralama sonucu öldürme' suçundan 18'er yıl, A.G.'ye yönelik ise 'Kasten yaralama' suçundan 3'er yıl hapis cezasına çarptırdı.

BEBEĞE TECAVÜZ ETTİLER

Çaycuma ilçesinde geçen yıl mayıs ayında Furkan Sevinç'in (25) cinsel istismarda bulunduğu Nisanur Ö. (2) isimli bebeğin hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada, ablası R.Ö.'nün (8) de başkalarının cinsel istismarına maruz kaldığı tespit edildi. Metin Sucu ile A.G., R.Ö.'ye yönelik cinsel istismar şüphelileri olarak belirlendi. 2 şüpheli, geçen yıl 22 Mayıs'ta Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 2 polis ve 1 bekçi tarafından İstanbul'da yakalandı. 2 şüpheli, ekip otosuyla İstanbul'dan Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü sırada iddiaya göre, kelepçelerinin gevşetilmesini istedi. Polisler, Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli'nin Derince ilçesi geçişinde ekip otosunu yol kenarına park edip, kelepçeleri gevşetmeye çalıştığı sırada şüpheliler, kaçmaya başladı.

ARAÇTA FENALAŞTILAR, 2 POLİS 1 BEKÇİ TUTUKLANDI

Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheliler, tekrar ekip otosuna bindirildi. Metin Sucu ve A.G., daha sonra araçta fenalaştı. Şüpheliler, hastaneye götürüldü. Hastanede Metin Sucu hayatını kaybetti, A.G. ise tedavi altına alındı. Olayla ilgili polis memurları Mehmet Yılmaz ve Muhammet Emin Cergibozan ile bekçi Uğur Oruç, tutuklandı.

ADLİ TIP ÖLÜM NEDENİNİ BELİRLEDİ

Polisler, Metin Sucu'nun kaçarken düştüğü için öldüğünü iddia ederken, savcılık şüphelinin darp sonucu öldüğü ihtimali üzerine iddianame hazırladı. İddianame Kocaeli 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İstanbul 1'inci Adli Tıp İhtisas Kurumu raporunda, Metin Sucu'nun ölümünün vücudundaki kırıklar ile birlikte yumuşak doku travması ve gelişen komplikasyonları sonucu meydana geldiği belirtildi. Sanıklar daha önceki duruşmada verdiği ifadede şüphelilerin araç içinde başlarını sağa sola çarptıklarını, araç durunca Metin Sucu'nun kaçtığını, bu sırada düşerek başını yere çarptığını söyledi. Sanıklar, Metin Sucu'ya müdahale ettiklerini ancak şüphelilerin araçta taşkınlık yapmaya devam ettiğini, fenalaşan şüphelileri hastaneye götürdüklerini ve görevlerini aşmadıklarını söyledi.

'ORANTILI MÜDAHALEDE BULUNDUM'

Kocaeli 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen karar duruşmasında tutuklu sanıklar Mehmet Yılmaz, Muhammet Emin Cergibozan, Uğur Oruç, yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. A.G. ve Sucu'nun avukatları, sanıkların müvekkillerini işkence derecesine varan şekilde darbettiklerini belirterek 'Kasten öldürme' suçundan cezalandırılmalarını talep etti. Duruşmada dinlenen sanıklardan Muhammet Emin Cergibozan, "Böyle olsun istemezdim. Görevimi yerine getirmeye çalıştım. Kaçmaya çalışmaları nedeniyle orantılı müdahalede bulundum. Kemik kırığı olan yerlerde herhangi bir darp izi yoktur. Kamera görüntülerinde de kastımız olmadığı anlaşılmaktadır. Olay yaşandığı için üzgünüm" dedi.

'ŞAHIS ÖLMESİN DİYE ÇOK ÇABA SARF ETTİK'

Tutuklu sanık Mehmet Yılmaz da "Yapılan taşkınlığa karşı müdahalede bulunduk. Görevimizi yerine getirdik. A.G. rahatsızlandığı için hastaneye götürdük. Metin o sırada konuşuyordu; su içiyordu. Geri geldiğimizde fenalaştığını fark ettik. Şahsın yaşaması için tüm çabayı gösterdik. Bu olay nedeniyle çok üzüntü duyuyoruz. Şahıs ölmesin diye çok çaba sarf ettik" ifadelerini kullandı.

'HALK BU ŞAHISLARI LİNÇ ETMEYE KALKTI, BİZ SET OLDUK'

Diğer sanık Uğur Oruç ise "Böyle olsun istemezdik. Maktul ve A.G.'nin gözaltına alınmasına sebep olay kapsamında başka şahısların da gözaltı işlemlerinde yer aldık. Oradaki halk bu şahısları linç etmeye kalktı, biz set olduk. Neden böle bir şey yapalım?" dedi. Sanıklar tahliyelerini ve beraatlerini talep etti. Sanık avukatları hazırlanan mütalaayı kabul etmediklerini söyleyerek müvekkillerinin tahliyelerini istedi.

TOPLAMDA 21'ER YIL HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, sanıkların ve avukatların son sözlerinin ardından kararını açıkladı. Sanıkların Metin Sucu'ya yönelik 'Vücutta kemik kırılmasına yol açacak şekilde yaralama sonucu öldürme' suçundan 18'er yıl, A.G.'ye yönelik ise 'Kasten yaralama' suçundan 3'er yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Sanıkların avukatlarının karara itiraz edecekleri öğrenildi.

NE OLMUŞTU ?

18 Mayıs'ta Çaycuma ilçesi İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Furkan Sevinç, geceyi Meryem Ö.'ye ait evde geçirdi.

Furkan Sevinç, evdeki Nisanur Ö. bebeğe cinsel istismarda bulundu. Daha sonra bebek bayıldı. Bunun üzerine Sevinç, bebeği ayıltmak için havaya atıp bir de tokatladı.

Bebek kendine gelmeyince Furkan Sevinç, yürüyerek hastaneye götürdü. Muayenenin ardından bebeğin cinsel istismara maruz kaldığı anlaşılınca zanlı yakalandı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen bebek, kurtarılamadı. Şehir mezarlığına defnedilen bebeğin cenazesine, aileden kimse katılmadı. Nisanur bebeğin ölümü ile 8 yaşındaki ablası R.Ö.'nün fuhşa zorlandığı ve cinsel istismara uğradığı iddiasıyla yürütülen soruşturma dosyaları ayrıldı.

BEBEĞİN İSTİSMAR SONUCU ÖLÜMÜNDE KARAR ÇIKMIŞTI

Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kapalı olarak görülen duruşmada bebeğe cinsel istismarda bulunup ölümüne sebep olan sanık Furkan Sevinç'e son sözü soruldu. Utanmadan "Bana vicdanınız rahatsa, ceza verin." dedi.

Mahkeme, 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'nitelikli cinsel istismar' suçundan ise üst sınırdan 30 yıl hapis cezası vermişti.

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan ise beraat etti.

A.G.'nin ise R.Ö.'ye yönelik 'çocuğun cinsel istismarı' soruşturması kapsamında adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı, yargılamanın ise Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürdüğü öğrenildi.

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