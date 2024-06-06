’Mert’lik sınıfta kaldı

Ankara Kahramankazan'da Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntüler yaşandı. Özel eğitim öğretmeni Mücahit Mert Hepgümüş (28), down sendromlu Berat Ü.'nün annesi Serap C.'yi telefonla arayarak, 'Berat, bugün beni üzdü. Arkadaşıyla aralarında sürtüşmeler oldu. Dudağı kanadı' dedi.

Okul dönüşü oğlunu servisten alan Serap C., vücudunda morluklar olduğunu gördü. Serap C.'nin izlerin nasıl oluştuğunu sorması üzerine Berat Ü., 'Hoca yaptı' dedi. Okula giden Seray C., olayla ilgili müdür yardımcısı ile görüştü. "Büyütülecek bir problem yaşanmadı" sözlerine inanmayan annenin ısrarı üzerine okulun güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Kamera kayıtlarındaBerat'ın öğretmeni Hepgümüş tarafından darbedildiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan öğretmen, mahkeme tarafından tutuklandı.