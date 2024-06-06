Kocaeli’de zincirleme dayak: Eşine şiddet uygulayan adamı dövenlerin iş yerleri basıldı

Olayda kalabalık bir grubun kavga etti, yumruk ve sopaların kavgada kullanıldığı görülüyor. Kavga ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan şahıslar ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.