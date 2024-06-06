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Kocaeli'de zincirleme dayak: Eşine şiddet uygulayan adamı dövenlerin iş yerleri basıldı

Kocaeli'de zincirleme dayak olayı yaşandı. Eşine şiddet gösterdiği iddiasıyla 4 kişi tarafından feci şekilde darp edilen B.K.'nın yakınları, darp eden şahısların iş yerini bastı. Çıkan olay kameraya saniye saniye yansıdı. Olayda yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

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Giriş Tarihi 06 Haziran 2024, 13:57 Güncelleme 06 Haziran 2024, 14:03
Kocaeli’de zincirleme dayak: Eşine şiddet uygulayan adamı dövenlerin iş yerleri basıldı

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Kocaeli'de eşine şiddet gösterdiği iddiasıyla 4 kişi tarafından feci şekilde darp edilen B.K.'nın yakınları, darp eden şahısların iş yerini bastı.

İddiaya göre İzmit ilçesi Şirintepe'de yaşayan R.K., eşi B.K.'dan şiddet görünce boşanma davası açtı.

EŞİNE ŞİDDET UYGULADI
Boşanamayan ve eşinden şiddet görmeye devam eden kadının durumunu duyan F.Ç., O.A.,B.A. ve E.Y. isimli 4 genç, eşini döven B.K.'yı Şirintepe Viyadük altına götürerek feci şekilde darp etti.

DÖVÜP KAMERAYA ÇEKTİLER
Gençler o anları cep telefonu kamerası ile de kaydetti. Darp videosu üzerine harekete geçen Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 kişiyi gözaltına aldı. İfadeleri alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili F.Ç. tutuklanırken, diğer 3 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


YAKINLARI İŞ YERİ BASTI
Olayın ardından darp edilen B.K.'nın yakınları da şahısların iş yerini bastı. Çeneyusu Millet Bahçesi'nin karşısında gerçekleşen kavga amatör kameraya saniye saniye yansıdı.

Olayda kalabalık bir grubun kavga etti, yumruk ve sopaların kavgada kullanıldığı görülüyor. Kavga ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan şahıslar ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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