Bursa’da boya fabrikasında yangın: Patlamalar yaşandı! 5 kişi hastanede | Bölgeden geriye acı tablo kaldı

Alınan bilgiye göre, Erdoğan Mahallesi'nde bir boyahanede saat 21.30 sularında yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede büyürken ekiplerin bölgeye intikali sonucu yapılan çalışmalar neticesinde söndürüldü. 5 itfaiyeci yayılan gazdan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Erdoğanköy Mahallesi'ndeki boya fabirkasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çalışanların ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YANGIN EKİPLERCE KONTROL ALTINA ALINDI

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken jandarma ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Ekipler, yangını kontrol altına aldıktan sonra söndürdü.

5 KİŞİ HASTANEDE

Yangın nedeniyle fabrikada zarar oluşurken kokudan etkilenen biri itfaiye personeli 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

AFAD ekipleri, koku nedeniyle bölgede hava ölçümü yaptı. Ölçüm sonuçlarının normal olduğu öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürerken, jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.