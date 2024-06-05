PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Kadıköy'de yangın alarmı! Bağdat Caddesi'ndeki otel alevlere teslim oldu | Ekipler olay yerinde müdahale ediyor

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde bulunan Wyndham Grand Kalamış Hotel'de henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ekiplerin yoğun çabalarıyla kontrol altına alındı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 06 Haziran 2024, 01:31 Güncelleme 06 Haziran 2024, 01:33
Kadıköy’de yangın alarmı! Bağdat Caddesi’ndeki otel alevlere teslim oldu | Ekipler olay yerinde müdahale ediyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kadıköy'de Bağdat Caddesi'nde bulunan Wyndham Grand Kalamış Hotel'in havalandırma bölümünde yangın çıktı. Yangına itfaiye ekiplerince müdahale edildi.

Bağdat Caddesi'nde korkutan yangın çıktı!

YANGININ NEDENİ BİLİNMİYOR

Fener Kalamış Caddesi'nde bulunan Wyndham Grand Kalamış Hotel'in havalandırma bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayla ilgili konuşan Ahmet Ertosun, "Ben bisikletimle sahilden dönüyordum. Burada yangın çıktığını gördüm. Kalabalığı gördüm, sonra itfaiyeler geldi. Herhalde ölü, yaralı yok. Yangının neden çıktığını bilmiyorum. Buradan geçerken baktım. Tam ne olduğunu bilmiyorum, olay yerine polis geldi, itfaiye geldi. Hemen müdahale ettiler. İnşallah bir yaralı, ölü yoktur. Çatı katının olduğu yerde iki mekan var. Mekanlardan birinde bir problem var diye düşünüyorum. İnşallah kalabalık değildir içerisi" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA