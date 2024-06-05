Kadıköy’de yangın alarmı! Bağdat Caddesi’ndeki otel alevlere teslim oldu | Ekipler olay yerinde müdahale ediyor

Kadıköy'de Bağdat Caddesi'nde bulunan Wyndham Grand Kalamış Hotel'in havalandırma bölümünde yangın çıktı. Yangına itfaiye ekiplerince müdahale edildi.
YANGININ NEDENİ BİLİNMİYOR
Fener Kalamış Caddesi'nde bulunan Wyndham Grand Kalamış Hotel'in havalandırma bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olayla ilgili konuşan Ahmet Ertosun, "Ben bisikletimle sahilden dönüyordum. Burada yangın çıktığını gördüm. Kalabalığı gördüm, sonra itfaiyeler geldi. Herhalde ölü, yaralı yok. Yangının neden çıktığını bilmiyorum. Buradan geçerken baktım. Tam ne olduğunu bilmiyorum, olay yerine polis geldi, itfaiye geldi. Hemen müdahale ettiler. İnşallah bir yaralı, ölü yoktur. Çatı katının olduğu yerde iki mekan var. Mekanlardan birinde bir problem var diye düşünüyorum. İnşallah kalabalık değildir içerisi" dedi.