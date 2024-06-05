Kadıköy’de yangın alarmı! Bağdat Caddesi’ndeki otel alevlere teslim oldu | Ekipler olay yerinde müdahale ediyor

Olayla ilgili konuşan Ahmet Ertosun, "Ben bisikletimle sahilden dönüyordum. Burada yangın çıktığını gördüm. Kalabalığı gördüm, sonra itfaiyeler geldi. Herhalde ölü, yaralı yok. Yangının neden çıktığını bilmiyorum. Buradan geçerken baktım. Tam ne olduğunu bilmiyorum, olay yerine polis geldi, itfaiye geldi. Hemen müdahale ettiler. İnşallah bir yaralı, ölü yoktur. Çatı katının olduğu yerde iki mekan var. Mekanlardan birinde bir problem var diye düşünüyorum. İnşallah kalabalık değildir içerisi" dedi.

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