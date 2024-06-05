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Çorum'da skandal olay! Fenalaşan öğrencinin yakınları okul müdürü ve hizmetliyi zincirle darbetti

Çorum'da fenalaşan öğrencinin yakınları okul müdürü ve hizmetliye zincirle saldırdı. Darbedilen okul müdürü ve okul görevlisi ambulansla hastaneye kaldırılırken, olay anları ise okulun güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan Çorum Valiliği konuya ilişkin açıklamda bulundu. Valilikten yapılan açıklamada, "Okul Müdürümüz ve hizmetlimizin sağlık durumları iyi olup hastanede ayakta takip ve tedavileri devam etmektedir. Konu Valiliğimiz tarafından titizlikle takip edilmektedir" denildi.

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Giriş Tarihi 05 Haziran 2024, 21:28 Güncelleme 05 Haziran 2024, 21:35
Çorum’da skandal olay! Fenalaşan öğrencinin yakınları okul müdürü ve hizmetliyi zincirle darbetti

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Çorum'da okul müdürü Hacı Ömer Atılgan ve okul görevlisi Mehmet Öztürk, okulda fenalaşan S.D.S. isimli öğrencinin yakınları Irak uyruklu 2 kişi tarafından zincirlerle darbedildi.

Öğrencinin yakınları okul müdürü ve hizmetliyi zincirle dövdü!



Darbedilen okul müdürü ve okul görevlisi ambulansla hastaneye kaldırılırken, olay anları ise okulun güvenlik kamerasına yansıdı.



Olay, Gülabibey Mahallesi'nde bulunan Başöğretmen İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi.



İddiaya göre, okul müdürü Hacı Ömer Atılgan ve okul görevlisi Mehmet Öztürk, fenalaşan S.D.S. isimli öğrenciyi ambulans çağırarak hastaneye gönderdi. Öğrencinin 2 yakını ise durumu haber alır almaz önce hastaneye, daha sonra da okula geldi.



2 kişi, okul müdürü Hacı Ömer Atılgan ve okul görevlisi Mehmet Öztürk'e 'Neden bize haber vermediniz' diyerek ellerinde bulunan zincirlerle saldırdı.



Sesleri duyan diğer öğretmenlerin geldiğini gören şüpheliler okuldan kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Vücutlarına aldıkları darbelerle yaralanan Atılgan ve Öztürk, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için polis çalışma başlattı. Olay anı ise okulun güvenlik kameralarına yansıdı.



VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Çorum Valiliği, yaşanan olayla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Bugün saat 15.00 sularında ilimiz merkezinde bulunan Başöğretmen Anadolu İmam Hatip Ortaokulu'nda S.D.S. isimli öğrencinin okul koridorunda bayılması üzerine Okul Müdürümüz Ömer Atılgan 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak öğrencinin tedavisi için okula ambulans çağırmış, aynı zamanda öğrenci velisini arayarak konuyla ilgili bilgilendirmiştir. Okula gelen ve öğrencinin ambulansla hastaneye gönderilmesine tepki gösteren öğrenci velisi yanında bulunan erkek şahısla birlikte Okul Müdürümüz Ömer Atılgan ve okulda görevli hizmetlimiz Mehmet Öztürk'ü darp etmiştir. Okul Müdürümüz ve hizmetlimizin sağlık durumları iyi olup hastanede ayakta takip ve tedavileri devam etmektedir. Konu Valiliğimiz tarafından titizlikle takip edilmektedir. Okul Müdürümüze ve hizmetlimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

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