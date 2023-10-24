Solucan gübresi nasıl yapılır? Solucanlar kaç ayda ürer? Solucan gübresinin yapılışı nasıldır?

👉Solucan Gübresi Nasıl Kullanılır?
Solucan gübresinin kullanımında izlenmesi gereken adımlar, Ziraat Mühendisleri tarafından şöyle sıralanmıştır:
- Bitkiler henüz fide döneminde iken toprağa bir avuç kadar karıştırılması fidelerin daha verimli olmasını ve tahribatının en alt seviyede olmasını sağlayacaktır.
- Fideler toprağa dikilmeden önce, toprağın doğrudan üzerine serpilmesi ile beraber tarım esnasında yabancı otların çıkmasını engelleyerek bitkilerin daha kolay büyümesini sağlayacaktır.
- 1 dekar arazilere dikilmiş olan bitkiler için, bitliler dikildikten sonra 50 ila 60 kg arasında serpilmesi yeterlidir. Su ile karıştırılması ya da farklı ve zahmetli adımlar ile yapılmasına gerek yoktur.
👉Solucan Gübresi Nasıl Toplanır?
Solucan gübresinin toplanma işlemi, solucanların daha önce yerleştirilmiş oldukları kova veya alanlardan topraklarından ayrıştırılması ile gerçekleştirilir. Solucanlar, mevcut oldukları topraktan nazik bir şekilde alınarak yerleştirilecekleri yeni topraklara konabilirler. Solucanların üzerinden topraktan ayrıştırılmasından sonra ayrı bir kovaya konması ile solucan gübreleri toplanabilir.
👉Sıvı Solucan Gübresi Nasıl Elde Edilir?
Sıvı solucan gübresinin elde edilebilmesi için, solucanlardan toplanmış olan gübreye su karıştırılması gereklidir. Toprağa konacak olan su miktarı, toplanmış olan solucan gübrelerinin miktarına göre belirlenir. Solucan gübreleri ile yeterli miktarda su, gübre sıvı hale gelene kadar devam edilir ve böylece sıvı solucan gübresi elde edilmiş olur.
👉Solucanlar Kaç Ayda Ürer?
Solucanların üreme süresi, yaklaşık olarak 2 aydır. Üreme işleminin gerçekleşebilmesi için öncelikle solucanların üreme yetişkinliğine erişmeleri gereklidir. Gerekli yetişkinliğe erişmelerinden sonra solucanlar kendi kendilerine ürerler. İlk üreme işleminden sonra da solucan gübresi elde etme işlemi hızlı bir şekilde gerçekleştirilir.