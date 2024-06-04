Skandala ’hakem’!

Sahtekarlar, yurt dışındaki saadet zincirini örnek aldı. 'Smart Trade Coin' sistemini başlattı. Güvenli olduğunu göstermek için tanınmış simaları saadet zincirine kattı.



Yüzde 30 kazanç vaadiyle 1 milyar dolarlık vurgun yaptı. Parayı kripto borsası üzerinden yurt dışına çıkardı. Bir ülkede gayrimenkul aldı. Polis ise 2 ayda 3 bin şüpheliyi araştırdı. 127 zanlıyı yakaladı.



SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR

Şebeke, yatırımcılara, "Sistem, robot yazılımla çalışıyor. Bu robot, sizin paranızı değerlendiriyor. Kripto piyasasında alım-satım yapıyor" dedi.



Yazılım paketi satıp ücret talep etti. Paralar önce 3'üncü şahısların hesaplarına gönderildi. Sonra yurt dışına gitti!

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