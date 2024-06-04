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HAVA DURUMU | Meteoroloji alarm verdi! Normalin 8-12 derece üzerinde olacak! Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul'da sis etkili oluyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4 Haziran hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre yurt genelinde etkili olan sıcak hava bugün ve çarşamba günü de devam edecek. İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu da ise perşembe günü sağanak yağış bekleniyor. Öte yandan İstanbul'un bazı bölgelerinde sabah saatlerinden itibaren sis etkili oluyor. Sis nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

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Giriş Tarihi 04 Haziran 2024, 07:50 Güncelleme 04 Haziran 2024, 08:01
HAVA DURUMU | Meteoroloji alarm verdi! Normalin 8-12 derece üzerinde olacak! Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul’da sis etkili oluyor

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Yurt genelinde etkili olan sıcak hava bugün ve çarşamba günü de devam edecek. Sıcaklıkların ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye genelinde etkisini göstermeye başlayan hava sıcaklıklarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmin raporuna göre; yurdun genelinde hava sıcaklıklarında artış beklendiğini kaydeden Bakan Özhaseki, "Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üstünde seyretmesi, bazı illerimizde sıcaklıkların 40 derece ve üzerinde olması öngörülüyor. Sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'müzün verileri uyarınca; yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyorum" ifadelerini kullandı. Sıcakların artmasıyla olası bir orman yangınına karşı da duyarlı olunması çağrısında bulunan Özhaseki, "Ülkemizin akciğeri olan ormanlarımızda herhangi bir yangın meydana gelmemesi için vatandaşlarımızın duyarlı hareket etmelerini bekliyorum" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ise ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Bilecik, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli, Isparta, Burdur, Eskişehir ve Hakkari çevreleri ile Ankara'nın batı, Bolu'nun güney ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR:
Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA SİS ETKİLİ OLDU
İstanbul'da sabahın ilk ışıklarıyla birlikte etkili olmaya başlayan sis, İstanbul Boğazı'nın kuzey bölgeleri ile Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri arasındaki bölgede yoğunlaştı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü çevresi ile Beykoz, Ümraniye, Çekmeköy, Kağıthane ve Sarıyer'de de sis etkisini gösterdi.

Sis nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu güzergahı üzerinde görüş mesafesinin bazı noktalarda azaldığı görüldü.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Bilecik çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimleri parçalı bulutlu, öğleden sonra Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak ve Denizli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 31°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 40°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Batı Akdeniz'in iç kesimleri parçalı bulutlu, öğleden sonra Isparta ve Burdur çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 32°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde batı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 36°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Bolu'nun güney ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 33°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde güney ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 37°C
Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 27°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 29°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

SAMSUN °C, 27°C
Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 34°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin doğusunun parçalı bulutlu, öğleden sonra Hakkari çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

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