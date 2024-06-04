Simpsonlar’dan çılgına çevirecek sıcaklık kehaneti! Güzel günler bitti şimdi sırada...

Son yıllarda artan küresel ısınma, dünyamızı ciddi bir iklim kriziyle karşı karşıya bırakıyor. Bir televizyon dizisinin son bölümlerinde ele alınan bu konu, 2024 yılına dair karamsar bir tablo çiziyor. Dizide, beklenmedik hava olayları ve sıcaklık dalgalanmalarının gıda üretiminde ciddi düşüşlere yol açacağı belirtiliyor. Bu durum, dünya genelindeki besin kaynaklarını olumsuz etkileyerek, insanları zor bir gelecekle baş başa bırakabilir.
BÜYÜK İKLİM KRİZİ
Simpsonlar'ın yeni sezondaki bölümlerinden birinde işlenen konu, küresel ısınmanın tetiklediği bir iklim krizine odaklanıyor.
Dizi, 2024 yılında meydana gelecek beklenmedik hava olayları ve sıcaklık dalgalanmalarının, dünya genelinde gıda üretiminde büyük düşüşlere yol açacağını öngörüyor. Tarımsal üretimin azalması, besin kaynaklarının kritik derecede etkilenmesi gibi konuları işleyerek, izleyicilere karamsar bir tablo sunuyor.