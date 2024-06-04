Manisa’da feci kaza: Birbirlerine girdiler! 1 ölü 5 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Habip Batur (42) idaresindeki kapalı kasa kamyonet ile karşı şeritte seyir halindeki S.T. (52) idaresindeki araç çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve Manisa Büyükşehir Belesiyesine bağlı itfaiye ekibi ile jandarma sevk edildi. Kazada araç sürücülerinden Habip Batur olay yerinde hayatını kaybederken diğer araç sürücüsü S.T. ve araçtaki H.T. (68), M.T. (38), G.T (14) Y.T. (9) yaralandı.