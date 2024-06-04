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Manisa'da feci kaza: Birbirlerine girdiler! 1 ölü 5 yaralı

Manisa'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerince çıkarılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken kazada ölen Habip Batur'un cansız bedeni morga kaldırıldı.

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Giriş Tarihi 04 Haziran 2024, 17:59 Güncelleme 04 Haziran 2024, 17:59
Manisa’da feci kaza: Birbirlerine girdiler! 1 ölü 5 yaralı

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Manisa'nın Ahmetli ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Manisa'nın Ahmetli ilçesine bağlı Gökkaya Mahallesi E-96 karayolu üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Habip Batur (42) idaresindeki kapalı kasa kamyonet ile karşı şeritte seyir halindeki S.T. (52) idaresindeki araç çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve Manisa Büyükşehir Belesiyesine bağlı itfaiye ekibi ile jandarma sevk edildi. Kazada araç sürücülerinden Habip Batur olay yerinde hayatını kaybederken diğer araç sürücüsü S.T. ve araçtaki H.T. (68), M.T. (38), G.T (14) Y.T. (9) yaralandı.

Sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerince çıkarılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken kazada ölen Habip Batur'un cansız bedeni morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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