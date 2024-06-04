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Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 ölü, 1 yaralı

Zonguldak'ta maden ocağında yerin 260-360 metre altındaki Acılık Ayağı'ndaki göçükte 2 işçi mahsur kaldı. Göçükten kurtarılan Tevfik Soy, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Soy'un evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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Giriş Tarihi 04 Haziran 2024, 15:07 Güncelleme 04 Haziran 2024, 15:07
Zonguldak’ta maden ocağında göçük: 1 ölü, 1 yaralı

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Zonguldak'ta TTK'ye bağlı Gelik Müessesesi'nde, yerin 260-360 metre altındaki Acılık Ayağı'ndaki göçükte mahsur kalan maden işçileri Harun Kara ve Tevfik Soy'a ekipler ulaştı.

Hafif yaralı olan Harun Kara, ağır yaralı haldeki mesai arkadaşı Tevfik Soy'un kurtarma çalışmalarına yardım etti. İki işçi daha sonra TTK Tahlisiye ekiplerinin çalışmasıyla yüzeye çıkarıldı.

İşçiler, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tevfik Soy, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TEVFİK SOYTEVFİK SOY

Soy'un evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Hafif yaralı olan Harun Kara'nın ise bekar olduğu belirtilirken, tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

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