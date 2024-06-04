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Seri sapık

Üvey kızlarını istismar eden adamın dosyası bir hayli kabarık çıktı. Yunanlı komşu kızını bile hamile bıraktığı anlaşıldı. Kendi öz kızlarına da tecavüz ettiği iddiası ortaya atıldı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 04 Haziran 2024 Güncelleme 04 Haziran 2024, 07:01
Seri sapık

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ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına üvey kızlarını aramak için çıkan Selahattin Yalnız'ın tecavüzcü olduğu anlaşıldı. Sevgilisi Fitnat'ın kızı Figen ve kendilerine sığınan engelli Gizem ile Bahar kardeşlere yıllarca tecavüz ettiği öğrenilen Yalnız tutuklandı. Yalnız'ın kabarık olan dosyasını, Müge Anlı açıkladı:

"İlk eşiyle 6 ay evli kalmış. İkinci evliliğini Kıbrıslı biriyle yapmış. Bununla 15-20 sene evli kalmış ve 4 kızları olmuş. Kadın istediği için boşanmışlar. Çocukların velayetini kendisi almış. Evliyken karşı komşusunun kızını istismar etmiş. Kız hamile kalmış ve bebeği doğurduktan sonra hastaneden yurda göndermişler. 3. evliliğini de Avustralya'da yapmış. Ondan da 2 kızı 1 oğlu var. Eşini bıçaklamış. Avustralya'da 10 gün akıl hastanesine yatırılmış. O eşiyle de boşanmış. Eşi 3 çocuğun velayetini almış ve Selahattin'i sınır dışı etmişler"...

'İKİNCİ EŞİ HER ŞEYİ ANLATTI'
Canlı yayına daha sonra Yalnız'ın dayısı Necati Bayar bağlandı. Bayar, sapığın tüm tuzaklarını anlattı:

"İlk evliliğini teyzesinin kızıyla yaptı. Evlilikleri 6 ay sürdü. Sonra Kıbrıslı bir kızla tanıştı. O kıza her şeyi anlattım ama beni dinlemedi. Bu evliliğinden 4 kızı oldu. İlk çocuğunu 3 ila 5 yaşları arasında istismar etmiş. İkinci kızı 4 yaşındayken istismara uğramış. Diğer kızı 6 yaştan 11 yaşına kadar istismara uğradığını söylüyor. 3. evliliğini Avustralya'da yapmıştı. O evliliğinden 2 kız 1 oğlu var. O kızlarının biri de istismar edilmiş. Bütün çocuklar bunu annelerine anlatmış. Yunanlı komşusunun kızını da istismar edip hamile bırakmış. Süper bir yalancı. 9 çocuğu istismar ettiğini biliyorum."

ANA İSYAN
Cinsel istismara uğradığını iddia eden Figen T.B. canlı yayına katılan annesiyle yüzleşmek istemedi. Canlı yayına katılan Anne Fitnat E., "Bakım evine yerleşmek istiyorum. Benim tek istediğim kızım yanımda olsun yeter. Kızımı yanımda istiyorum. O eve gitmek istiyorum. Ailem bana sahip çıkmıyor. Korktum, bana şiddet uyguluyordu. Selahattin'in tutuklanmasından mutluyum" dedi. Annesiyle birlikte yaşamak istemeyen Figen T.B de "Ben sığınma evinde kalmak istemiyorum. Bahar'ın amcası bize iş ayarlayacak biz beraber orada kalacağız. Ben annemle kalmak istemiyorum" sözlerini kaydetti.

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