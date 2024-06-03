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Mersin'de kan donduran cinayet: Şule Özlem'in cesedi şüphelinin verdiği adreste bulundu

Mersin'de polisin şüphe üzerine durduğu motosiklet sürücüsünün verdiği adreste bir kadının cesedi bulundu. Şule Özlem U. olduğu öğrenilen kadının boğularak yaşamını yitirdiği belirlendi.

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Giriş Tarihi 03 Haziran 2024, 19:44 Güncelleme 03 Haziran 2024, 19:46
Mersin’de kan donduran cinayet: Şule Özlem’in cesedi şüphelinin verdiği adreste bulundu

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Mersin'de polisin şüphe üzerine durduğu motosiklet sürücüsünün verdiği adreste bir kadının cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesine bağlı ekipler, merkez Toroslar ilçesindeki Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali arkasında bulunan Heliport civarında şüphe üzerine bir motosikleti durdurdu.

PARÇALANMIŞ KASA VE PARA TESPİT EDİLDİ
Yapılan kontrolde Ali Y.'nin (20) kullandığı motosiklet üzerinde parçalanmış çelik kasa ve içerisinde yüklü miktarda para olduğu tespit edildi. Bunun üzerine olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Şüphelinin kasayı İnönü Mahallesi 1401. Sokak'taki bir daireden aldığını belirtmesi üzerine ekipler adrese gitti. Dairede kapıyı kimsenin açmaması üzerine polis, itfaiye ekiplerinden destek istedi.

Şule Özlem U.Şule Özlem U.

CESET BULUNDU
İtfaiye ekiplerinin yardımıyla içeriye giren polis, Şule Özlem U'nun (40) cesediyle karşılaştı.

Şule Özlem U.Şule Özlem U.

BOĞULDARAK ÖLDÜRÜLDÜ
Yapılan ilk incelemede kadının boğularak yaşamını yitirdiği belirlendi. Şüphelinin gözaltı işlemleri sürüyor.

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