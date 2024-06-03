Mersin’de kan donduran cinayet: Şule Özlem’in cesedi şüphelinin verdiği adreste bulundu

Mersin 'de polisin şüphe üzerine durduğu motosiklet sürücüsünün verdiği adreste bir kadının cesedi bulundu. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesine bağlı ekipler, merkez Toroslar ilçesindeki Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali arkasında bulunan Heliport civarında şüphe üzerine bir motosikleti durdurdu.

PARÇALANMIŞ KASA VE PARA TESPİT EDİLDİ

Yapılan kontrolde Ali Y.'nin (20) kullandığı motosiklet üzerinde parçalanmış çelik kasa ve içerisinde yüklü miktarda para olduğu tespit edildi. Bunun üzerine olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.