Çocukların kavgasına anneler de karıştı: Tekme değneklerle saldırdılar

İstanbul'da çocukların kavgasına müdahil olan anneler, birbirlerine tekme ve değnekle saldırdı.
Silivri Alibey Mahallesi'nde çocuklar bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
İstanbul'da çocukların kavgasına müdahil olan anneler, birbirlerine tekme ve değnekle saldırdı.
Silivri Alibey Mahallesi'nde çocuklar bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
ÇOCUKLARIN KAVGASINA ANNELER DE DALDI
Tartışma bir süre sora kavgaya dönüştü. Çocukların kavgasına anneleri de karışınca olay büyüdü.
TEKME VE DEĞNEK
Anneler birbirlerine değnek ve tekmelerle saldırdı.
Çevredeki vatandaşlar kadınları ayırmakta güçlük çekti.
O ANLAR KAMERADA
Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.