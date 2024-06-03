Çocukların kavgasına anneler de karıştı: Tekme değneklerle saldırdılar

Silivri Alibey Mahallesi'nde çocuklar bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

İstanbul 'da çocukların kavga sına müdahil olan anne ler, birbirlerine tekme ve değnekle saldırdı.

ÇOCUKLARIN KAVGASINA ANNELER DE DALDI

Tartışma bir süre sora kavgaya dönüştü. Çocukların kavgasına anneleri de karışınca olay büyüdü.