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Bir başıboş sokak köpeği saldırısı daha! Aydın'da 72 yaşındaki adamın kafatası çatladı

Başıboş sokak köpekleri Türkiye'nin en büyük sorunu haline geldi. Genç, çocuk, yaşlı demeden birçok insan sokağa çıkmaya korkar oldu. Köpek saldırısı haberlerine bir yenisi Aydın Nazilli'den geldi. 72 yaşındaki Halil Özsağolu başıboş sokak köpeği sürüsünün saldırısına uğradı. Talihsiz kadın ağır yaralandı. Kafatası çatlayan ve beyinde hasar oluşan Halil Özsağolu’nun yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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Giriş Tarihi 04 Haziran 2024, 09:03 Güncelleme 04 Haziran 2024, 09:10
Bir başıboş sokak köpeği saldırısı daha! Aydın’da 72 yaşındaki adamın kafatası çatladı

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Son günlerde ülke gündeminden düşmeyen sokak köpekleri Aydın'da da yaşlı, kadın ve çocukların korkulu rüyası olmaya devam ediyor.

Sürüler halinde dolaşan ve şehrin her yerinde görülen başıboş sokak köpekleri Nazilli'de saldırdıkları yaşlı bir şahsı hastanelik etti. Yaklaşık bir haftadır yoğun bakımda tedavi gören yaşlı şahsın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.



Aydın'ın Nazilli ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 72 yaşındaki Halil Özsağolu, ağır yaralandı. Zafer Mahallesi 77 Sokak'ta köpeklerin yaşlı bir şahıs köpeklerin saldırısı sonucu ağır yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı ile bölgeye gelen 112 ekipleri tarafından yaşlı şahıs hastaneye kaldırıldı.



Yaşlı şahsı saldıran köpeklerin bölgedeki bir site tarafından sahiplenildiği iddia edildi.



Köpeklerin saldırısı esnasında bisikletinden düşerek başını taşa çarpması sonucu kafatası çatlayan ve beyinde hasar oluşan Halil Özsağolu'nun yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi.



Özsağolu'nun yakınları duruma tepki göstererek, bir an önce sokak köpekleri sorununa çare bulunmasını istedi.

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