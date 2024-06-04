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Getir kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu! İşte asil ve yedek talihliler...

Merakla beklenen Getir kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. Çekilişe katılan talihliler, Vespa Primavera S 150 ABS E5 Nero Con MT 2023 Model Motosiklet, Apple iPhone 15 Pro 128 GB kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 04 Haziran 2024 Güncelleme 04 Haziran 2024, 07:01
Getir kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu! İşte asil ve yedek talihliler...

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Merakla beklenen Getir kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. Çekilişe katılan talihliler, Vespa Primavera S 150 ABS E5 Nero Con MT 2023 Model Motosiklet, Apple iPhone 15 Pro 128 GB kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...


Vespa Primavera S 150 ABS E5 Nero Con MT 2023 Model Motosiklet kazanan asil talihli

Vespa Primavera S 150 ABS E5 Nero Con MT 2023 Model Motosiklet kazanan yedek talihli


Apple iPhone 15 Pro 128 GB kazanan asil talihliler

Apple iPhone 15 Pro 128 GB kazanan yedek talihliler

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