Getir kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu! İşte asil ve yedek talihliler...

Merakla beklenen Getir kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. Çekilişe katılan talihliler, Vespa Primavera S 150 ABS E5 Nero Con MT 2023 Model Motosiklet, Apple iPhone 15 Pro 128 GB kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...
Merakla beklenen Getir kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. Çekilişe katılan talihliler, Vespa Primavera S 150 ABS E5 Nero Con MT 2023 Model Motosiklet, Apple iPhone 15 Pro 128 GB kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...
Vespa Primavera S 150 ABS E5 Nero Con MT 2023 Model Motosiklet kazanan asil talihli
Vespa Primavera S 150 ABS E5 Nero Con MT 2023 Model Motosiklet kazanan yedek talihli
Apple iPhone 15 Pro 128 GB kazanan asil talihliler