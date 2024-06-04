’Dehşet’park

İzmir Buca'da denizcilik lisesi öğrencisi olan Hasan Hüseyin Kaynak, önceki gün ailesine Hasanağa Bahçesi'ne gideceğini söyleyerek evden çıktı. Ancak akşam eve dönmeyince ailesi kayıp başvurusu yaptı. Yakınları dün liseli genci, evinin 400 metre ilerisinde bir binanın altındaki otoparkta yerde hareketsiz buldu.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Hasan Hüseyin Kaynak'ın yaşamını yitirdiğini belirlendi. Kaynak'ın cansız bedeni üzerinde yapılan incelemede morluklar tespit edildi. Talihsiz gencin cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



ANNESİ BAYILDI

Oğlunun cenazesini gören anne Hande Kaynak (38) baygınlık geçirdi. Gözyaşına boğulan kadına yakınları müdahale etti.