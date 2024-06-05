Zeka testi olay oldu! Tavukların içindeki yavru kedi nerede? 988 kişiden 38’si 9 saniyede zar zor bulabildi

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Bu test oldukça zorlayıcı olabilir. Pek çok insan bu testte başarısız oldu. Siz de aralarına katılacak mısınız?

Resimde ne görüyorsunuz? Bir sürü tavuk, değil mi? Ama dikkatli bakın! Bu tavukların arasında saklanmış bir yavru kedi var. Onu 9 saniye içinde bulabilir misiniz?