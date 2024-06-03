Tekirdağ’da acı olay: Cam silerken 3. kattan düşen kadın öldü

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde cam silerken 3. kattan düşen kadın hayatını kaybetti.
BETONA DÜŞTÜ
Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'nde Gonca Kasırga. (44), evinin 3. katında mutfak camını silerken beton zemine düştü.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde cam silerken 3. kattan düşen kadın hayatını kaybetti.
BETONA DÜŞTÜ
Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'nde Gonca Kasırga. (44), evinin 3. katında mutfak camını silerken beton zemine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Ağır yaralanan ve sağlık ekiplerince Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kasırga, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.