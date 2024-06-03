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Tekirdağ'da acı olay: Cam silerken 3. kattan düşen kadın öldü

Son dakika haberleri... Tekirdağ'da cam silerken 3. kattan düşen Gonca Kasırga isimli kadın hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Giriş Tarihi 03 Haziran 2024, 16:59 Güncelleme 03 Haziran 2024, 16:59
Tekirdağ’da acı olay: Cam silerken 3. kattan düşen kadın öldü

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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde cam silerken 3. kattan düşen kadın hayatını kaybetti.

BETONA DÜŞTÜ
Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'nde Gonca Kasırga. (44), evinin 3. katında mutfak camını silerken beton zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ
Ağır yaralanan ve sağlık ekiplerince Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kasırga, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gonca KasırgaGonca Kasırga

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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