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Baba Vanga'dan deliye çevirecek 2024 kehaneti! Bugüne kadar yaşananlar fragmandı asıl şimdi...

Baba Vanga'nın ölümünden uzun yıllar sonra bile, 2024 için öngördüğü şaşırtıcı tahminler hala gündemi sarsıyor. Görme yetisini 12 yaşında kaybetmesine rağmen, zamanla Balkanların Nostradamusu olarak tanınan Vanga'nın geçmişteki bazı tahminleri gerçekleşti. Küresel olayları tahmin etme başarısı, onu bir kahin olarak tanınmaya ve saygı görmesine yol açtı. Şimdi, gözler 2024 yılına çevrilmiş durumda.

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Giriş Tarihi 02 Haziran 2024, 15:50 Güncelleme 03 Haziran 2024, 08:35
Baba Vanga’dan deliye çevirecek 2024 kehaneti! Bugüne kadar yaşananlar fragmandı asıl şimdi...

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Baba Vanga ölümünden önce 2024 yılına dair bir dizi öngörüde bulundu. Balkanların Nostradamusu olarak tanınan Vanga'nın bu yıl için yaptığı tahminler yine dikkat çekiyor. 1996 yılında aramızdan ayrılsa da, kehanetleri dünya genelinde hala büyük ilgi uyandırıyor ve merakla takip ediliyor.

Küresel Isınmanın Tetiklediği Doğal Afetler

Küresel ısınmanın etkileri, Baba Vanga'nın 2024 yılı kehanetlerinin odak noktasını oluşturuyor. Kahin bu yıl kasırgalar, yangınlar ve sellerin sıklığının artacağını ve büyük can kayıplarına yol açacağını öngörüyor.

Özellikle Pasifik Kıyıları'nda büyük bir depremin yaşanabileceğini ve önemli hasarlara sebep olacağını belirtiyor.

Tıpta Devrim: Alzheimer ve Kansere Çare

Baba Vanga, 2024 yılında tıp alanında büyük ilerlemeler olacağını da öngördü. Alzheimer ve kanser gibi tedavi edilemez hastalıklar için yeni çarelerin bulunacağına dair umut verici tahminlerde bulundu. Bu gelişmeler, pek çok hayatı kurtarabilecek potansiyele sahip.

Artan Hava Kirliliği ve Doğal Afetler

Hava kirliliğinin artması ve buna bağlı olarak yaşanacak doğal afetler, Baba Vanga'nın 2024 kehanetleri arasında. Bu tahminler, küresel ısınmanın yan etkilerini daha da belirginleştiriyor.

Küresel Ekonomik Kriz Tehlikesi

Baba Vanga, 2024'te küresel bir ekonomik kriz olacağını tahmin ediyor. Artan borç seviyeleri, jeopolitik gerilimler ve ekonomik gücün Batı'dan Doğu'ya kayması gibi faktörlerin krizi tetikleyeceği öngörülüyor.

Ejderhanın Yükselişi ve Yeni Bir Para Birimi

En çarpıcı tahminlerden biri de "güçlü bir ejderhanın" gezegeni ele geçireceği ve Rusya, Çin, Hindistan gibi devlerin birleşeceği yönünde. Ayrıca, üzerinde "100, 5 ve bir sürü sıfır" bulunan kırmızı bir paranın dünya genelinde kullanıma gireceği öne sürülüyor.

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