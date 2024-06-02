’Vatan’ı soydular

İzmir Kemalpaşa'da oturan işçi emeklisi Sadullah Serter'in 8 Mayıs'ta telefonu çaldı. Arayan kişi, kendini baş komiser olarak tanıttı. Serter'e "Kötü niyetli kişilerin evini satmaya çalıştıklarını belirlediklerini, evini, o kişilerden önce kendisinin satması gerektiğini" anlattı. Bunun üzerine Serter, 3 milyon TL değerindeki evini 1 milyon 800 bin TL'ye sattı.

Aynı kişi, bu kez Serter'i evin satışından elde ettiği paranın sahte olduğuna inandırdı. Paraları kontrol edeceklerini söyleyerek Serter'in İzmir'den sözde soruşturmanın yürütüldüğü yaklaşık 1300 km. uzaklıktaki Şanlıurfa'ya gitmesini sağladı. Burada iki kişi, sözde belirledikleri 'Vatan' parolasını söyleyip 1.8 milyon lirayı aldı. Dolandırıldığını anlayan Serter, polise koştu ama paralarına hala ulaşamadı.