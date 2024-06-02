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Sapığı muhtar yakalattı

Evindeki üç kıza birden tecavüz eden sapık bahçıvandan şüphelenen mahallenin kadın muhtarı, Müge Anlı’yı aradı. Türkiye’nin kanını donduran olayın ortaya çıkarılmasını sağladı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 02 Haziran 2024 Güncelleme 02 Haziran 2024, 07:00
Sapığı muhtar yakalattı

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Muğla'nın Ortaca ilçesi Ekşiliyurt Mahallesi Muhtarı Meral Uysal'ın şüphesi, Türkiye gündemine oturan ve yıllardır devam eden cinsel istismar olayını ortaya çıkardı. Ortaca'da bir işadamının çiftliğinde 5 yıldır bahçıvan olarak çalışan Selahattin Yalnız'ın birlikte yaşadığı sevgilisi Fitnat Ertekin'in büyük kızı Figen, engelli kızı Gizem ve evlatlığı Bahar'a yıllarca tecavüz ettiği anlaşıldı. Muhtar Uysal, bu olayın aydınlanmasında önemli rol oynadı.

İSTANBUL'DAN KAÇMIŞ
Uysal, "O kişi beni aradı, kızlarının kaybolduğunu söyleyerek yardım istedi. Eve gittim 3-4 saat onunla konuştum. Engelli kızı da oradaydı. Konuşmalarında ve hareketlerinde tutarsızlık vardı. Ben 'sen Müge Anlı'ya çık' dedim. Sonra Anlı'nın programı ile irtibat kurdum. Olayın altından başka şeyler çıkabileceğini söyledim. Onlar da buraya gelerek kendisi ile röportaj yaptılar. Program için gün ayarlandı. Ancak ertesi gün Yalnız, kızlar ile anlaştığını programa çıkmasına gerek kalmadığını söyledi. Ben de program yetkilileri ile tekrar irtibat kurdum. Kendisini ikna ettiler programa çıkacaktı. Canlı yayının ardından, kimseye haber vermeden İstanbul'da kaldığı otelden kaçmış. Daha sonra program yetkililerinin ısrarı ile olaylar gün yüzüne çıktı" ifadesini kullandı.

ZİHİNSEL ENGELLİ
29 Mayıs'ta ATV'ye çıkan Fitnat Ertekin, sevgilisi Selahattin Yalnız, engelli kızı Gizem B. (19), büyük kızı Figen Tülay B. (24) ve resmi olmayan yollarla evlat edindiği kızı Bahar D. (18) ile birlikte yaşadıklarını anlattı. "Öz kızım Figen ile evlatlığım Bahar, bir akşam beni ve sevgilimi uyku hapı verip uyuttular.

Evdeki 65 bin lirayı alıp kayıplara karıştılar" diyerek kızlara seslenip eve dönmeleri çağrısı yaptı. Kızlarla herhangi bir kan bağı olmayan Yalnız da programa çıktı. "Kızlara gözüm gibi bakıyordum. Bir baba şefkatiyle yaklaştım ama onlar beni öldürmek istedi" yalanını ortaya attı. Ancak Müge Anlı, bu işin peşini bırakmadı. Muhtar Uysal'ın ihbarıyla delilleri topladı. Sapık üvey babanın üç kıza yaptığı cinsel istismarın videolarını ele geçirmeyi başardı. Yakalanan tecavüzcü tutuklandı...

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