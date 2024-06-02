Kozmetik ’war’

Kozmetik marketi zinciri, 31 Mayıs'ta tek günlük indirime gitti. 250 TL ve üzerindeki alışverişlerde yüzde 75 indirim olacağı duyuruldu. Saat 09.00'da başlayan kampanya için binlerce kişi WEB sayfasından sipariş vermek için sıraya girdi.

Aşırı yoğunluğu kaldıramayan online hattı çöktü. İnsanlar sinir krizleri geçirdi. Bu öfke mağazaların önüne sıçradı. Metrelerce uzayan kuyruklarda saatlerce bekleyenler ürünlere ulaşamadı. Rafların boşalması sonucu pek çok kadın saç saça baş başa kavga etti. Yaralananlar oldu. Gerginlik sürünce saat 22.00'de bitmesi gereken kampanya saat 19.00'da sonlandı.