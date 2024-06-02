Coin ’aşkım’ değil

İçişleri Bakanlığı, "Smart Trade Coin" isimli sözde kripto varlık alım/satım platformu üzerinden dolandırıcılık yapan şahıslara operasyon yaptı. "Sibergöz-42" baskınında 127 kişiyle birlikte yazar Aşkım Kapışmak da gözaltına alındı. Kapışmak'ın, okurlarını ve düzenlenen motivasyon toplantılarına katılanları bu kripto şirketine yönlendirdiği iddiası ortaya atıldı.

Kapışmak suçsuz olduğunu belirterek sosyal medya hesabından paylaştığı yazıda, "Söz konusu gözaltı mevzusu ile kamuoyunda gündeme gelmekten son derece üzgün olduğumu belirtmek isterim. Tüm takipçilerim ve dostlarım bilir ki, ben hayatımı yazdığım kitaplar ve şirketlerin kendi çalışanları için organize ettiği motivasyon konuşmalarında sahne almaktan kazanmaktayım. Zaten yargılamada suçsuzluğum ortaya çıkacaktır" ifadesini kullandı.