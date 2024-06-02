Palandöken ilçesi Abdurrahmangazi Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın ikinci katındaki merdiven 12.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenden çöktü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler, binanın girişine emniyet şeridi çekerek, güvenlik önlemi aldı. Merdivenlerin bir bölümünün yıkılmasının ardından 3'üncü, 4'üncü ve 5'inci katlardaki evlerinde mahsur kalan 1'i bebek 6 kişi, itfaiye aracının sepetiyle indirildi.
İtfaiye ekiplerinin tahliye ettiği mahsur kalanlardan bazıları kendilerinden önce itfaiye görevlilerine çanta çanta malzeme uzatırken, bazıları ise kronik hastalığı bulunan yakınlarının ilaçlarını almak için pencereden evlerine girdi.