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Boşyazar! Filistlinli anneleri suçlayan Azra Kohen'in adı, her yerden silindi

Kendine yazar diyen Azra Kohen, İsrail’in Filistin’deki katliamına arka çıktı. Filistinli annelerin çocuklarını bombaların önüne bilerek attıklarını yazdı! Büyük tepki topladı. Yayınevleri kitaplarını basmama kararı aldı. Kitabevleri de tüm eserlerini raflardan kaldırdı!

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 02 Haziran 2024 Güncelleme 02 Haziran 2024, 07:00
Boşyazar! Filistlinli anneleri suçlayan Azra Kohen’in adı, her yerden silindi

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İsrail geçtiğimiz Ekim ayından beri Filistin'de ölüm yağdırdı. Önce Gazze'ye saldırdı. Kadın çocuk demeden herkesi bombaladı. Evleri yaktı yıktı. Hastaneleri ortadan kaldırdı. Tam 36 bin masum insanın ölümüne yol açtı. Ancak vampir Netanyahu ile İsrail ordusu yine rahat durmadı. Bu kez Refah'ı hedef aldı.

İnsanları canlı canlı yaktı. Tüm dünya bu vahşete tepki yağdırırken kendine yazar diyen bir kadın haddini aştı. Azra Kohen, İsrail'in Gazze'den sonra Refah'ta uyguladığı katliamlarda Filistinli annelerin çocuklarını 'yem' olarak kullandığı şeklinde korkunç bir açıklama yaptı. Kohen masum sivilller için "Yavrusunu korumayan, yem eden hiçbir kimse yaşamı hak etmiyor" sözlerini kullandı.

Kohen, gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesaplarını kapatıp sırra kadem bastı. Kitaplarını yayınlayan Everest Yayınları, Kohen'in sosyal medyada Filistinliler'e yönelik aşağılayıcı ve skandal paylaşımı nedeniyle yollarını ayırdığını açıkladı. Sosyal medyada yazara her kesimden tepkiler çığ gibi arttı. On binlerce kişi isyanını haykırdı. Kitapyurdu, D&R, İdefix ve BKM, Azra Kohen'e ait tüm kitapları raflardan topladı. Satıştan kaldırdı.

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