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Muğla'nın Bodrum açıklarında göçmen faciası! 6 düzensiz göçmen denize düşerek kayboldu: 2 kişinin cesedi çıktı!

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında düzensiz göçmen felaketi... Lastik bot göçmenleri taşıdığı esnada battı, 6 kişi kayboldu. Deniz ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları çok sayıda araçla arama kurtarma çalışması için harekete geçti. Biri kadın diğeri erkek olmak üzere 2'2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

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Giriş Tarihi 31 Mayıs 2024, 21:01 Güncelleme 31 Mayıs 2024, 21:01
Muğla’nın Bodrum açıklarında göçmen faciası! 6 düzensiz göçmen denize düşerek kayboldu: 2 kişinin cesedi çıktı!

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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun batması sonucu kaybolan 6 göçmenden 2'sinin cansız bedenine ulaşıldı.

14 KİŞİ KURTARILDI, 6 KİŞİ KAYBOLDU

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinde Bodrum açıklarında bir grup düzensiz göçmenin bulundukları lastik botun motor arızası yapması sonucu yardım talebi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Bölgeye giden ekip tarafından 14 düzensiz göçmen kurtarıldı. 6 göçmen ise denize düştü.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Kurtarılanlardan 6 düzensiz göçmenin denize düştüğünün bildirilmesi üzerine bölgeye Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 2 insansız hava aracı, 1 Sahil Güvenlik helikopteri, 3 Sahil Güvenlik botu ve 2 Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-06, DEGAK-07) daha sevk edildi.

2 KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILDI

Kayıp olduğu sanılan kişilerin bulunması için bölgede arama kurtarma faaliyeti başlatıldı.

Aramalarda biri kadın 2 kişinin cesedine ulaşıldı. Düzensiz göçmenlerin cesetleri Bodrum Belediyesi Cenaze Hizmetleri aracına alınarak morga kaldırıldı.

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