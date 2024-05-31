Muğla’nın Bodrum açıklarında göçmen faciası! 6 düzensiz göçmen denize düşerek kayboldu: 2 kişinin cesedi çıktı!

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun batması sonucu kaybolan 6 göçmenden 2'sinin cansız bedenine ulaşıldı.

14 KİŞİ KURTARILDI, 6 KİŞİ KAYBOLDU

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinde Bodrum açıklarında bir grup düzensiz göçmenin bulundukları lastik botun motor arızası yapması sonucu yardım talebi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Bölgeye giden ekip tarafından 14 düzensiz göçmen kurtarıldı. 6 göçmen ise denize düştü.