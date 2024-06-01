Sapıklıkta sınır yok

Muğla'da iddiaya göre yıllar önce Bahar ve Gizem, anneleri vefat edince komşuları Fitnat ve Selahattin Yalnız ile kalmaya başladı. Ancak Bahar ve Figen Tülay adlı genç kızlar, Tülay'ın annesi Fitnat ve sevgilisi Selahattin'i ilaçlarla uyutup kayıplara karıştı.

Yalnız, üvey kızı Tülay ile Bahar'ın evdeki 65 bin lirayı da aldığını belirterek Atv'de "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programına çıktı. Kızların bulunması için çağrı yaptı. Figen ve Bahar, bulununca üvey babanın kendilerine küçük yaştan beri tecavüz ettiğini, dövdüğünü, "Dördünüz de benim karım olacaksınız" dediğini anlattı.

UTANMAZ ADAM

Müge Anlı, kızların yıllardır tecavüze uğradığını, polise şikayet ettiklerini açıkladı. Annesi Fitnat'ın da her şeyi bildiğini vurguladı. Anlı, yayına bağlanan Yalnız'a "Sen bir de utanmadan nasıl bu kızları benim stüdyomda aramaya geldin? Terbiyesiz adam! Senin kızlara yaptığının bütün videoları elimde. Ahlaksız, kızları istismar edip nasıl bu stüdyoya gelip ararsın" diyerek kızdı.