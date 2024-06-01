’Hair’li işler

Dünyanın önde gelen kuruluşlarından ABD medya devi ABC TV, son dönemin öne çıkan estetik işlemi "saç ekimi" turizmini belgesele taşıdı. Türkiye'nin geçtiğimiz yıl saç ekimi için 1 milyonun üzerinde kişiyi ağırladığını haber yaptı. Türkiye'nin bu alandaki başarısını vurgulayan belgeselde, uzman görüşleri ve hasta deneyimleri yer aldı.

Türkiye'nin önde gelen saç ekimi merkezlerinden Smile Hair Clinic'in kurucularından Dr. Gökay Bilgin, Türkiye'deki kliniklerin, hastalarına en iyisini sunmak için sürekli olarak çalıştığını vurguladı. Türkiye'de saç ektirmek isteyen bireylerin Sağlık Bakanlığı onaylı klinikleri ve uzman doktorları tercih etmeleri gerektiğini hatırlattı.