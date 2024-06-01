Dehşet notu!

İstanbul Beyoğlu'nda önceki sabah saat: 08.30 sıralarında akıl almaz bir cinayet yaşandı. Başak Tekin, 10 yıldır beraber olduğu Özgür Kemal Akdemir'den 5 yıl önce uyuşturucu kullandığı için ayrıldı. Ancak Aldemir, Tekin'i takıntı yaptı. Bu süreçte Başak Tekin'in nişanlandığını duyan Akdemir, akşam Erzincan'dan otobüse binip sabah İstanbul'a geldi. Tekin'in adresine giden Akdemir'in işe giden genç kızın silahla önünü kesti. Ardından zorla kızı yürüten şahıs, sokak ortasında çıkan kavgada onu başından vurdu. Kendi başına da bir el sıktı. İkili de olay yerinde hayatını kaybetti.



10 SUÇ KAYDI VAR

Özgür Kemal Akdemir'in "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan 10 adet kaydı olduğu ortaya çıktı. Diğer yandan polis yaptığı incelemede ise şahsın elindeki poşette el yazısıyla kağıda yazılmış bir not buldu. Polis, notu incelediğinde, "Duydum ki nişanlanmışsın. İnşallah iyi birini bulmuşsundur. Sen hep iyilerine layıksın. Senin karşında kafama sıktığım için özür dilerim" yazıldığını gördü.

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