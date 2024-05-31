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Unesco’ya çağrı var

Turkuvaz Medya Merkezi’ndeki Gastroshow’a katılan Türk ve dünya gastronomi dünyasının temsilcileri ‘UNESCO gastronomiyi sanat olarak tanımalı’ çağrısı yaptı...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 31 Mayıs 2024 Güncelleme 31 Mayıs 2024, 07:02
Unesco’ya çağrı var

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Gastroshow zirvesindeki "Dünyada Gastronomi Turizmi ve Türkiye'nin Gücü" panelinin konuşmacıları arasında yer alan Dünya Gastronomi Derneği Başkanı Erik Wolf, gastronominin klasik sanattan farksız bir alan olduğunu belirterek, "UNESCO'nun gastronomiyi sanat olarak tanımasını istiyoruz. Çünkü bir şefin müşterilerine sunduğu yemek, adeta bir performans sanatçısı gibi sanat eseri görevi görür" dedi. Azerbaycan Gastronomi ve Aşçılar Federasyonu Başkanı Tahir Amiraslanov da "Azerbaycan olarak dünya mutfağına çok büyük katkılar sunduk, sunmaya da devam ediyoruz" diye konuştu. Rusya Restoranlar ve Otelciler Federasyonu Başkanı İgor Bukharov ise Karadeniz bölgesinin ürünleri ve yemeklerini ayrı bir proje haline getirdiklerini söyledi. Bukharov, "Bu projenin içerisinde 662 yemek ve ürünü birleştiren bir veri tabanı oluşturduk. Veri tabanımızda yer alan 662 yemek arasında uzun listede 162, kısa listede ise 73 yemek bulunuyor" ifadesini kullandı.

'RESTORANLARIMIZDA SANAT ESERİ SUNUYORUZ'
Gastroshow'un panelinin özel oturumunda konuşan Şef Somer Sivrioğlu, "Biz şefler olarak yaratıcılığı ve el emeğini ön plana çıkardığımız için sanat eseri niteliğinde tabaklar ortaya çıkarmaya çalışıyoruz" dedi. Avustralya'da Türk mutfağının çok sevildiğini ve oradan misafirleri Türkiye'nin dört bir yanına götürdüklerini anlatan Şef Somer Sivrioğlu, "Bu hem mutfağımızı tanıtmak hem de kültürümüzü onlara anlatmak için büyük önem taşıyordu. Türk mutfağı hakkında yazılan yemek kitaplarımızı tüm dünyaya okutmamız gerekiyor. Ülkemizde Türkçe çok iyi gastronomi kitaplarımız var ancak bunların çevrilip tüm dünyaya satılması gerekiyor" şeklinde konuştu.

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