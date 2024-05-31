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Turkuvaz Medya Grubu lezzetleri ve kültürleri buluşturuyor: Gastroshow'da 2. gün

Turkuvaz Medya Grubu ve Gastronomi Turizm Derneği iş birliğiyle düzenlenen Gastroshow, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy katılımıyla dün başladı. Zirvenin ikinci gününde sanat, sürdürülebilirlik ve marka şehirler ele alınacak.

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Giriş Tarihi 31 Mayıs 2024, 10:02 Güncelleme 31 Mayıs 2024, 10:08
Turkuvaz Medya Grubu lezzetleri ve kültürleri buluşturuyor: Gastroshow’da 2. gün

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Turkuvaz Medya Grubu ve Gastronomi Turizm Derneği iş birliğiyle düzenlenen Gastroshow, gastronomi dünyasının keşfi ve anlamlandırılması için, yemek kültürü, mutfak sanatları, sürdürülebilir tarım, gıda israfı, yerel gıda hareketi ve daha birçok konuda bilgi sahibi olan uzman isimleri bir araya getiriyor.



TURİZM HAREKETLERİNDE GASTRONOMİ YÜKSELİŞE GEÇİYOR
Turkuvaz Medya Grubu ve Gastronomi Turizm Derneği iş birliğiyle düzenlenen Gastroshow, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy katılımıyla dün başladı.

"Turizm hareketlerinde gastronomi yükselişe geçiyor"

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ülkemizin turizm gelirinin 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 12 artarak yaklaşık 56 milyar dolara ulaştığını belirterek, Türkiye'nin dünya turizminde ilk 5 içinde yer aldığını söyledi.

Turkuvaz Medya Grubu ve Gastronomi Turizm Derneği iş birliğiyle düzenlenen Gastroshow, T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açılış konuşmasıyla başladı. Ülkemizin turizm geliri 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 12 artarak yaklaşık 56 milyar dolara ulaştığını belirten T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin dünya turizminde ilk 5 içinde yer aldığını söyledi.



Gastronomi ile turizm arasında son yıllarda giderek güçlenen bağa dikkat çeken Ersoy, "Gastronomi dünyasının temsilcileri, turizm pazarının gerçek aktarımları arasında yer almakta, turizmin gelişmesine büyük katkılar sağlamaktadır" dedi.



PANDEMİDE BİR İLKİ BAŞARDIK
Zengin bir gastronomi kültürüne sahip olan ülkemizin, bu zenginliğinin uluslararası kuruluşlar tarafından da tescil edilmesinin önemine dikkat çeken Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu alanda 6 yılda tamamlanacak çalışmaların iki yılda tamamlanarak Michelin Rehberi'nde yer alındığını belirtti. Bakan Mehmet Nuri Ersoy sözlerini şöyle devam etti: "Mutfak zenginliğimizin ve yaratıcı rehberliğimizin uluslararası bağımsız bir kuruluş tarafından tescillenmesiyle, gastronomi turizminde ortaya koyduğumuz iddia daha da ileri bir boyuta taşınmış oldu. Yapmış olduğumuz bu çalışmalar ve tanıtım faaliyetleri ile İstanbul, İzmir, Bodrum gibi destinasyonlarımız birer gastrocity olarak öne çıkmaktadır."

ZİRVENİN İKİNCİ GÜNÜNDE SANAT, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE MARKA ŞEHİRLER ELE ALINACAK
Sanatçı Tamer Levent, seyahat yazarı Chantal Cooke ve Dünya Gastronomi Derneği Başkanı Erik Wolf'ün özel oturumuyla başlayacak olan zirvenin ikinci günündeki "Sanat Gastronomi ve Sanatın Önemi" paneli, Sabah Gazetesi Gastronomi Köşe Yazarı ve Gastronomi Araştırmacısı İdil Çimrin Açıkalın moderatörlüğünde gerçekleşecek. Panelin konuşmacıları arasında Eski Turizm Bakanı Bülent Akarcalı, oyuncu Hakan Meriçliler, İzmir Aşçılar Derneği Başkanı Turgay Bucak, Muuto Kurucusu ve Şef Umut Karakuş yer alacak.

Sabah Gazetesi yazarı ve program yapımcısı Funda Karayel'in moderatörlüğünde gerçekleşecek. "UN Women/ Kadın ve Gastronomi" panelinde Eko Turizm Lideri Bedriye Berber Engin, İzbeli Çiftliği Sahibi-Kastamonu Ticaret Borsası Başkanı Serdar İzbeli ve Hodan Kurucusu ve Şefi Çiğdem Seferoğlu yer alacak. Misyon olarak Anadolu kadınını sahiplenen tek etkinlik olan Gastroshow; onların ürünlerini döviz kazandırıcı hizmet kapsamında Dünya'ya satmak ve dünya markası yapmak için pek çok kurumsal firma, üretici, restoran, kadın kooperatifi, belediye, valilik ve kalkınma ajanslarına bu konuda mesajlar vermeyi amaçlıyor.

Gastronomi Turizm Derneği tarafından Dünya'da ilk defa "10. Sanat Gastronomi" temasının ön plan çıkartılmasıyla gastronominin bir sanat olduğunu ve resim, heykel, müzik gibi olan dokuz sanat çeşidi sonrası kabul edilmesi gereken 10. sanat olması gerekliliğini aktaran resmi öneri taslağı Birleşmiş Milletler'e Gastroshow'dan sonra sunulacak. Bu projede sanat ve gastronomi dünyası arasında köprü kuran Sanata Evet Platformu Başkanı ve Sanatçı Tamer Levent'in moderatörlüğünü üstlendiği "Sanat ve Gastronomide Sürdürülebilirlik" paneli T.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdür Yardımcısı Ali Alperen Kaçar, Meat Burger Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sağdıç ve Tepe Gurme- Crowne Plaza Genel Müdürü Yusuf Mayda'yı bir araya getirecek.

Zirvenin ve günün son oturumundayda "Şehirlerin Markalaşmasında Gastronomi Turizmi" konusu, TÜRSAB Eski Başkanı Başaran Ulusoy modetörlüğünde ele alınacak. Panelin konuşmacılarıysa Tur Andiamo Yönetim Kurulu Başkanı Cem Polatoğlu, HIS Business Solutions President Stephen O'Connor, Plantur Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kurtoğlulları ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin olacak.

PROGRAM - 31 Mayıs 2024

09:30-10:00 Özel Oturum

Sn. Tamer Levent Sanatçı

Sn. Chantal Cooke Seyahat Yazarı

Sn. Erik Wolf Dünya Gastronomi Derneği Başkanı

10:00-11:00 Panel 1

10.Sanat Gastronomi Ve Sanatın Önemi

Moderatör Sn. İdil Çimrin Açıkalın Sabah Gaz. Gastronomi Köşe Yazarı ve Gastronomi Araştırmacısı

Sn. Hakan Meriçliler Oyuncu

Sn. Bülent Akarcalı Eski Turizm Bakanı

Sn. Doç. Dr. Turgay Bucak İzmir Aşçılar Derneği Başkanı

Sn. Umut Karakuş Muuto Kurucusu ve Şef

11:00-12:00 Panel 2

Un Women/ Kadın ve Gastronomi

Moderatör Sn. Funda Karayel Sabah Gazetesi Yazarı – Program Yapımcısı

Sn. Bedriye Berber Engin Eko Turizm Lideri

Sn. Serdar İzbeli İzbeli Çiftliği Sahibi- Kastamonu Ticaret Borsası Başkanı

Sn. Çiğdem Seferoğlu Hodan Kurucusu ve Şefi

12:00-13:00 Panel 3

Sanat ve Gastronomide Sürdürülebilirlik

Moderatör Sn. Tamer Levent Sanatçı

Sn. Ali Alperen Kaçar T.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti GMY

Sn. Osman Sağdıç Meat Burger Yönetim Kurulu Başkanı

Sn. Yusuf Mayda Crowne Plaza Genel Müdürü (Tepe Gurme)

13:00-14:00 Yemek Molası

14:00-15:00 Panel 3

Şehirlerin Markalaşmasında Gastronomi Turizmi

Moderatör Sn. Başaran Ulusoy TÜRSAB Eski Başkanı

Sn. Cem Polatoğlu Tur Andiamo Yönetim Kurulu Başkanı

Sn. Stephen O'Connor HIS Business Solutions President

Sn. Hüseyin Kurtoğulları Plantur Yönetim Kurulu Başkanı

Sn. Fatma Şahin Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı

15:00 Kapanış

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