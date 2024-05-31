Turkuvaz Medya Grubu lezzetleri ve kültürleri buluşturuyor: Gastroshow’da 2. gün

Gastronomi ile turizm arasında son yıllarda giderek güçlenen bağa dikkat çeken Ersoy, "Gastronomi dünyasının temsilcileri, turizm pazarının gerçek aktarımları arasında yer almakta, turizmin gelişmesine büyük katkılar sağlamaktadır" dedi.
PANDEMİDE BİR İLKİ BAŞARDIK
Zengin bir gastronomi kültürüne sahip olan ülkemizin, bu zenginliğinin uluslararası kuruluşlar tarafından da tescil edilmesinin önemine dikkat çeken Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu alanda 6 yılda tamamlanacak çalışmaların iki yılda tamamlanarak Michelin Rehberi'nde yer alındığını belirtti. Bakan Mehmet Nuri Ersoy sözlerini şöyle devam etti: "Mutfak zenginliğimizin ve yaratıcı rehberliğimizin uluslararası bağımsız bir kuruluş tarafından tescillenmesiyle, gastronomi turizminde ortaya koyduğumuz iddia daha da ileri bir boyuta taşınmış oldu. Yapmış olduğumuz bu çalışmalar ve tanıtım faaliyetleri ile İstanbul, İzmir, Bodrum gibi destinasyonlarımız birer gastrocity olarak öne çıkmaktadır."
ZİRVENİN İKİNCİ GÜNÜNDE SANAT, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE MARKA ŞEHİRLER ELE ALINACAK
Sanatçı Tamer Levent, seyahat yazarı Chantal Cooke ve Dünya Gastronomi Derneği Başkanı Erik Wolf'ün özel oturumuyla başlayacak olan zirvenin ikinci günündeki "Sanat Gastronomi ve Sanatın Önemi" paneli, Sabah Gazetesi Gastronomi Köşe Yazarı ve Gastronomi Araştırmacısı İdil Çimrin Açıkalın moderatörlüğünde gerçekleşecek. Panelin konuşmacıları arasında Eski Turizm Bakanı Bülent Akarcalı, oyuncu Hakan Meriçliler, İzmir Aşçılar Derneği Başkanı Turgay Bucak, Muuto Kurucusu ve Şef Umut Karakuş yer alacak.
Sabah Gazetesi yazarı ve program yapımcısı Funda Karayel'in moderatörlüğünde gerçekleşecek. "UN Women/ Kadın ve Gastronomi" panelinde Eko Turizm Lideri Bedriye Berber Engin, İzbeli Çiftliği Sahibi-Kastamonu Ticaret Borsası Başkanı Serdar İzbeli ve Hodan Kurucusu ve Şefi Çiğdem Seferoğlu yer alacak. Misyon olarak Anadolu kadınını sahiplenen tek etkinlik olan Gastroshow; onların ürünlerini döviz kazandırıcı hizmet kapsamında Dünya'ya satmak ve dünya markası yapmak için pek çok kurumsal firma, üretici, restoran, kadın kooperatifi, belediye, valilik ve kalkınma ajanslarına bu konuda mesajlar vermeyi amaçlıyor.
Gastronomi Turizm Derneği tarafından Dünya'da ilk defa "10. Sanat Gastronomi" temasının ön plan çıkartılmasıyla gastronominin bir sanat olduğunu ve resim, heykel, müzik gibi olan dokuz sanat çeşidi sonrası kabul edilmesi gereken 10. sanat olması gerekliliğini aktaran resmi öneri taslağı Birleşmiş Milletler'e Gastroshow'dan sonra sunulacak. Bu projede sanat ve gastronomi dünyası arasında köprü kuran Sanata Evet Platformu Başkanı ve Sanatçı Tamer Levent'in moderatörlüğünü üstlendiği "Sanat ve Gastronomide Sürdürülebilirlik" paneli T.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdür Yardımcısı Ali Alperen Kaçar, Meat Burger Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sağdıç ve Tepe Gurme- Crowne Plaza Genel Müdürü Yusuf Mayda'yı bir araya getirecek.
Zirvenin ve günün son oturumundayda "Şehirlerin Markalaşmasında Gastronomi Turizmi" konusu, TÜRSAB Eski Başkanı Başaran Ulusoy modetörlüğünde ele alınacak. Panelin konuşmacılarıysa Tur Andiamo Yönetim Kurulu Başkanı Cem Polatoğlu, HIS Business Solutions President Stephen O'Connor, Plantur Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kurtoğlulları ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin olacak.
PROGRAM - 31 Mayıs 2024
09:30-10:00 Özel Oturum
Sn. Tamer Levent Sanatçı
Sn. Chantal Cooke Seyahat Yazarı
Sn. Erik Wolf Dünya Gastronomi Derneği Başkanı
10:00-11:00 Panel 1
10.Sanat Gastronomi Ve Sanatın Önemi
Moderatör Sn. İdil Çimrin Açıkalın Sabah Gaz. Gastronomi Köşe Yazarı ve Gastronomi Araştırmacısı
Sn. Hakan Meriçliler Oyuncu
Sn. Bülent Akarcalı Eski Turizm Bakanı
Sn. Doç. Dr. Turgay Bucak İzmir Aşçılar Derneği Başkanı
Sn. Umut Karakuş Muuto Kurucusu ve Şef
11:00-12:00 Panel 2
Un Women/ Kadın ve Gastronomi
Moderatör Sn. Funda Karayel Sabah Gazetesi Yazarı – Program Yapımcısı
Sn. Bedriye Berber Engin Eko Turizm Lideri
Sn. Serdar İzbeli İzbeli Çiftliği Sahibi- Kastamonu Ticaret Borsası Başkanı
Sn. Çiğdem Seferoğlu Hodan Kurucusu ve Şefi
12:00-13:00 Panel 3
Sanat ve Gastronomide Sürdürülebilirlik
Moderatör Sn. Tamer Levent Sanatçı
Sn. Ali Alperen Kaçar T.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti GMY
Sn. Osman Sağdıç Meat Burger Yönetim Kurulu Başkanı
Sn. Yusuf Mayda Crowne Plaza Genel Müdürü (Tepe Gurme)
13:00-14:00 Yemek Molası
14:00-15:00 Panel 3
Şehirlerin Markalaşmasında Gastronomi Turizmi
Moderatör Sn. Başaran Ulusoy TÜRSAB Eski Başkanı
Sn. Cem Polatoğlu Tur Andiamo Yönetim Kurulu Başkanı
Sn. Stephen O'Connor HIS Business Solutions President
Sn. Hüseyin Kurtoğulları Plantur Yönetim Kurulu Başkanı
Sn. Fatma Şahin Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı
15:00 Kapanış