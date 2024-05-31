Turkuvaz Medya Grubu lezzetleri ve kültürleri buluşturuyor: Gastroshow’da 2. gün





PANDEMİDE BİR İLKİ BAŞARDIK

Zengin bir gastronomi kültürüne sahip olan ülkemizin, bu zenginliğinin uluslararası kuruluşlar tarafından da tescil edilmesinin önemine dikkat çeken Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu alanda 6 yılda tamamlanacak çalışmaların iki yılda tamamlanarak Michelin Rehberi'nde yer alındığını belirtti. Bakan Mehmet Nuri Ersoy sözlerini şöyle devam etti: "Mutfak zenginliğimizin ve yaratıcı rehberliğimizin uluslararası bağımsız bir kuruluş tarafından tescillenmesiyle, gastronomi turizminde ortaya koyduğumuz iddia daha da ileri bir boyuta taşınmış oldu. Yapmış olduğumuz bu çalışmalar ve tanıtım faaliyetleri ile İstanbul, İzmir, Bodrum gibi destinasyonlarımız birer gastrocity olarak öne çıkmaktadır."

ZİRVENİN İKİNCİ GÜNÜNDE SANAT, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE MARKA ŞEHİRLER ELE ALINACAK

Sanatçı Tamer Levent, seyahat yazarı Chantal Cooke ve Dünya Gastronomi Derneği Başkanı Erik Wolf'ün özel oturumuyla başlayacak olan zirvenin ikinci günündeki "Sanat Gastronomi ve Sanatın Önemi" paneli, Sabah Gazetesi Gastronomi Köşe Yazarı ve Gastronomi Araştırmacısı İdil Çimrin Açıkalın moderatörlüğünde gerçekleşecek. Panelin konuşmacıları arasında Eski Turizm Bakanı Bülent Akarcalı, oyuncu Hakan Meriçliler, İzmir Aşçılar Derneği Başkanı Turgay Bucak, Muuto Kurucusu ve Şef Umut Karakuş yer alacak.