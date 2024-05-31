İstanbul Esenler’de mide bulandıran olay! 17 yaşındaki engelli kıza patronundan cinsel istismar

Esenler Yavuz Selim Mahallesi'nde çalışan 17 yaşındaki yüzde 40 engelli kız çocuğu, 40 gündür çalıştığı işyerinin sahibi tarafından cinsel istismara uğradığını 30 Mayıs tarihinde ailesine anlattı.
Esenler Yavuz Selim Mahallesi'nde çalışan 17 yaşındaki yüzde 40 engelli kız çocuğu, 40 gündür çalıştığı işyerinin sahibi tarafından cinsel istismara uğradığını 30 Mayıs tarihinde ailesine anlattı.
Ailenin şikayeti üzerine harekete geçen ekipler Ali K. isimli şüpheliyi Başakşehir'de yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Öte yandan 17 yaşındaki kızın yakınları olayı öğrendikten sonra Ali K.'nın işyerini taşlayarak camlarını kırdı.