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İstanbul Esenler'de mide bulandıran olay! 17 yaşındaki engelli kıza patronundan cinsel istismar

İstanbul Esenler'de mide bulandıran bir olay yaşandı. Bir giyim mağazasında çalışan 17 yaşındaki engelli kız çocuğu, patronu Ali K. Tarafından cinsel istismara uğradığını söyledi. Ailenin şikayeti üzerine harekete geçen ekipler, Ali K.’yı yakalarken öfkeli aile işyerini taşladı.

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Giriş Tarihi 31 Mayıs 2024, 12:10 Güncelleme 31 Mayıs 2024, 12:38
İstanbul Esenler’de mide bulandıran olay! 17 yaşındaki engelli kıza patronundan cinsel istismar

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Esenler Yavuz Selim Mahallesi'nde çalışan 17 yaşındaki yüzde 40 engelli kız çocuğu, 40 gündür çalıştığı işyerinin sahibi tarafından cinsel istismara uğradığını 30 Mayıs tarihinde ailesine anlattı.

Esenler'de engelli çocuğu istismar eden şüpheli yakalandı

Ailenin şikayeti üzerine harekete geçen ekipler Ali K. isimli şüpheliyi Başakşehir'de yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan 17 yaşındaki kızın yakınları olayı öğrendikten sonra Ali K.'nın işyerini taşlayarak camlarını kırdı.

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