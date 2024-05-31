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Ahmet Uğurlu’dan acı haber! Tabutta Rövaşata'nın Mahsun'u 71 yaşında hayatını kaybetti!

Son dakika haberi! Eşref Saati, Behzat Ç. ve Yol Ayrımı gibi başarılı yapımlarda yer alan ve Tabutta Rövaşata'nın Mahsun'u olarak hafızalara kazınan Ahmet Uğurlu'dan acı haber dün geldi. Uzun süredir kanserle mücadele eden Ahmet Uğurlu, 71 yaşında vefat etti. Acı haberi Zafer Algöz duyurdu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Uğurlu için taziye mesajı yayımlarken cenaze programı da belli oldu.

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Giriş Tarihi 30 Mayıs 2024, 14:56 Güncelleme 31 Mayıs 2024, 09:38
Ahmet Uğurlu’dan acı haber! Tabutta Rövaşata’nın Mahsun’u 71 yaşında hayatını kaybetti!

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Unutulmaz karakterlere imza atan sinema ve tiyatro oyuncusu Ahmet Uğurlu 30 Mayıs'ta hayatını kaybetti.

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti!


CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU
Ahmet Uğurlu'nun cenazesinin bugün öglen namazında Şakirin Camii'nden kalkacağı öğrenildi.

ALGÖZ DUYURDU: HEPİMİZİN İLHAM KAYNAĞI…
Sanatçının vefatını X hesabında duyuran oyuncu Zafer Algöz, "Büyük sanatçı, değerli ağabeyimiz Ahmet Uğurlu'yu kaybettik. Çocukluğumuzun ve gençliğimizin Çobanbey Mahallemizin ilk aktörü. Hepimizin ilham kaynağı… Allah rahmet eylesin. Hepimizin başı sağ olsun. Çok büyük kayıp." sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.


Oyuncu Cem Yılmaz da sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Çocukluk arkadaşlarım Taner kardeşimin ve Tuna abimin dayısı, Mustafa abimizin abisi, değerli büyüğümüz Ahmet Uğurlu abimizin mekanı cennet olsun. Ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar dilerim. Gençlik kahramanımızdı. Mekanı cennet olsun..." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, ise şu ifadeleri kullandı: "Çocukluk arkadaşlarım Taner kardeşimin ve Tuna abimin dayısı, Mustafa abimizin abisi değerli büyüğümüz Ahmet Uğurlu abimizin mekanı cennet olsun... Ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar dilerim… Gençlik kahramanımızdı, mekanı cennet olsun..."

ERSOY'DAN TAZİYE MESAJI
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, hayatını kaybeden sinema ve tiyatro oyuncusu Ahmet Uğurlu için taziye mesajı yayımladı.

Ersoy, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Sinema ve tiyatromuzun usta isimlerinden Ahmet Uğurlu'nun vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Canlandırdığı karakterlerle kalbimizde daima yaşayacak olan kıymetli sanatçımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

AHMET UĞURLU KİMDİR?
2 Ağustos 1952 yılında Konya'da dünyaya gelen Ahmet Uğurlu'nun babası sağlık memuru, annesi Çorumlu bir ev hanımı.14 sinema filmine rol alan ünlü oyuncu, 'Tabutta Rövaşata'da 'Mahsun','Döngel Kârhanesi'ndeki 'Keskin' rolleriyle hafızalarda yer edindi.

TİYATROYA NASIL BAŞLADI?
Gazi Üniversitesi Resim bölümünü kazanan Uğurlu, nasıl tiyatrocu olduğunu şöyle anlatıyor; "Tesadüfen tiyatrocu oldum. Bir mahalle arkadaşım Devlet Tiyatroları'nın açtığı bir kursa katılmak için beni de götürdü. Kapıda bekliyordum, işler uzayınca içeri girdim. Çok kalabalıktı içerisi. O sırada seçme yapılıyordu.

"Gökyüzünden üveyikler uçar' diye birmleydi. Benim de ağzımdan gayri ihtiyari çıktı. 'Sen de buraya' dediler, birden hoşuma gitti. Dilekçemi verdim ve kurslara katılmaya başladım.

Üç ay içinde ikinci derecede rollere çıkmaya başladım. Sonra Ankara Konservatuar'ını okudum. Profesyonel oyunu ilk kez ben orada gördüm, o güne kadar görmemiştim"

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